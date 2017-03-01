Isola Dei Famosi 2017 Gossip Raz Degan e Paola Barale di nuovo insieme?
di Redazione
01/03/2017
Isola dei Famosi 2017 a tutto gossip! Raz Degan e Paola Barale di nuovo insieme? La puntata serale del reality show è stata piena di grandi sorprese, difficili da gestire anche per Alessia Marcuzzi. Cosa succederà dunque nell'arco della settimana?
Isola dei Famosi 2017, Raz Degan tradito dall'emozione: di nuovo amore con la Barale?L'Isola dei Famosi 2017 si sta rivelando un'edizione davvero esplosiva tra litigi con i vari naufraghi, nuovi amori ed ex fidanzati (Ndr. Il rifermento a Giulia Calcaterra lasciata a sua insaputa ormai è d'obbligo). Dopo la puntata serale di ieri sera però le attenzioni sono ancora per Raz Degan. Come annunciato nei giorni scorsi Paola Barale è stata ospite di Alessia Marcuzzi proprio per fare una sorpresa all'ex compagno, manifestandogli tutto il suo supporto proprio come ha fatto anche attraverso i suoi canali social. Raz Degan però non ha potuto trattenere l'emozione non riuscendo più a proferire parola: "Ho davanti a me una stella". Il naufrago non è riuscito a trattenere le lacrime e il sorriso smagliante di chi è perdutamente innamorato, tanto che la cosa non è sfuggita a Alessia Marcuzzi la quale ha invitato Paola Barale a raggiungere il naufrago sull'Honduras per qualche giorno.
Isola dei Famosi 2017 Raz Degan e Paola Barale gossip: la showgirl partirà per l'isola?Tra Raz Degan e Paola Barale è tornato l'amore? Sembrerebbe proprio che la showgirl e l'attore israeliano siano finalmente tornati insieme, dato che anche Massimo Ceccherini ha lanciato una battutina molto simpatica: "Tanto io stasera vado a cena con la Barale". Al momento però Paola Barale ha cercato di deviare l'attenzione mediatica del momento, anche se il gossip troverà una sua conferma solo se la showgirl volerà sull'Isola dei Famosi 2017.
