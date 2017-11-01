Mestre: albergatrice muore e lascia in eredità 1 milione di euro ai cani
di Redazione
01/11/2017
Franca Franzi, albergatrice di Mestre è morta ma prima ha deciso di scrivere le sue ultime volontà in un testamento. La donna ha lasciato in eredità ai canili un milione di euro. Del gesto si è discusso durante l'ultimo Consiglio Comunale.
Franca Franzi, chi era la donna che ha lasciato tutto ai cani?
L'albergatrice di Mestre aveva 81 anni ed è morta a maggio dello scorso anno. Nel suo testamento ha lasciato scritto che i suoi beni fossero destinati ai cani. Il patrimonio milionario della signora Franca Franzi per ¼ è stato devoluto al canile di San Giuliano e al Comune di Jesolo per costruirne uno nuovo. Un gesto sicuramente fuori dal comune ma non insolito visto che ci sono dei precedenti che dimostrano quanto gli animali e in particolare i cani siano importanti per le persone.
Testamento in favore dei cani: tutto scritto nero su bianco
Sicuramente Franca Franzi amava tantissimo i cani ecco perché ha deciso di scrivere nero su bianco che un quarto del suo patrimonio venisse dato ai canili. L'albergatrice era molto conosciuta a Mestre, purtroppo è deceduta qualche giorno dopo il fratello Gianni. La famiglia Franzi gestiva tre strutture: l’Hotel Agorà, il Manila e il Cavalieri. Gianni aveva ricoperto il ruolo di assessore al turismo e di presidente dell’Aja.
Tornando al testamento di Franca Franzi, alla sua apertura sono emersi i due lasciti in denaro in favore dei cani. Quello destinato al canile di San Giuliano ha un valore di ¼ dell'Hotel Cavalieri, mentre la somma destinata al nuovo canile di Jesolo coprirà solo il 50% dell'importo dei lavori complessivi. Secondo alcune indiscrezioni, non c'è ancora una perizia sull'Hotel Cavalieri, dunque il valore di cui si parla non è ancora quantificabile. Molti cani di Mestre adesso potranno trovare rifugio nel canile di San Giuliano mentre quelli di Jesolo non saranno più trasferiti a Mira e resteranno nella loro “casa” con la speranza che ci siano altre persone buone di cuore come la signora Franca e che decidano di adottarne qualcuno invece di sborsare migliaia di euro per acquistarne uno con il pedigree.
Redazione