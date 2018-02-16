Home Intrattenimento Metallica tour Italia, dopo l'omaggio a Vasco Rossi ecco quello a Lucio Dalla

di Redazione 16/02/2018

I Metallica sono ancora in Italia con il loro tour, una lunga serie di omaggi musicali. Gruppo americano dopo l'omaggio fatto a Vasco Rossi ecco che ci prova con Lucio Dalla durante il concerto di Bologna. Metalliche Vasco Rossi: C'è chi dice no La scorsa settimana, proprio durante Sanremo 2018, i metallica si esibivano a Torino una delle tappe del tour in Italia. Il gruppo heavy metal californiana ha esordito con un piccolo omaggio ad uno dei rocker made in Italy eccellenza, ovvero Vasco Rossi. I Metallica che infatti, hanno inaugurato il concerto di Torino suonando e cantando C'è chi dice no di Vasco Rossi. Il pubblico che era andata a vederli è rimasto completamente conquistato, tanto a che fare i video caricati sui social in pochissimo tempo sono diventati virali. Bologna, i Metallica cantano Caruso Dopo la piena promozione ricevuta dei Metallica con Vasco Rossi e il brano C'è chi dice no, ecco che il gruppo continua con una lunga serie di omaggi anche a Bologna. Il gruppo californiano infatti prima di iniziare il concerto nella città dell'Emilia Romagna, ha deciso di rendere omaggio a un altro cantautore italiano, stiamo parlando di Lucio Dalla. In pochissimo tempo anche questo video che ritrae la band è diventato virale sul web. A quanto pare però gli omaggi dei Metallica non finiscono qui, dato che la band heavy metal Si è cimentata anche Nel del blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Metallica ed Ed Sheeran promossa in italiano I Metallica come Ed Sheeran hanno stupito i fan italiani che li hanno visti esibirsi nella loro lingua madre. Il gruppo heavy rock californiano è il cantante inglese, in occasione dei loro concerti la nostra nazione, con il tour in Italia hanno voluto omaggiare anche alcuni degli artisti che hanno segnato la nostra storia. In questi giorni abbiamo avuto modo di vedere i vari video che ritraggono i Metallica esibirsi sulle note di Vasco Rossi con C'è che dice no, Caruso di Lucio Dalla e Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Ed Sheeran nel 2014 per i fan milanesi invece ha intonato Con te partirò, un gesto che gli ha fatto guadagnare almeno il 20% di pubblico in più ai suoi concerti in Italia. Chi sarà il prossimo artista internazionale a omaggiare alcuni dei cantautori che hanno segnato la storia della musica italiana?

