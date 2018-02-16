Home Scienza e Tecnologia Twitter in streaming, addio messaggi il social si rinnova?

di Redazione 16/02/2018

Nel mirino delle news che parlano di aggiornamenti delle piattaforme social non potevamo non trovare Twitter. Qualche ora fa l'agenzia di stampa ANSA ha diffuso la notizia che riguarda Twitter in streaming. Gli utenti della piattaforma potranno dire addio e messaggi? Aggiornamenti social network Una settimana non si fa altro che parlare di nuovi aggiornamenti a cui sono stati sottoposti Facebook, WhatsApp e Instagram. Ovviamente da questo tour de force non poteva essere escluso Twitter, regione lago del 2017 ha visto qualche cambiamento importante. Gli aggiornamenti dei social network in questo periodo però sono diventati un po' invadenti per gli utenti che le usano tutti i giorni, dato che questi devono cambiare Le piattaforme ogni 15, 20 giorni. Un esempio pratico per capire quando stiamo dicendo è rappresentato da Facebook, tiene la pagina web ha aggiunto il tasto di seleziona account in modo veloce. Google Chrome contro le pubblicità invadenti Nell'arco della giornata di ieri invece è stata diffusa la notizia secondo Google Chrome contro le pubblicità invadenti. Il colossal di internet sta cercando di trovare un modo efficace per impedire alle pubblicità invadenti di interrompere la navigazione dell'utente all'interno del motore di ricerca e quindi dei siti. Alle strategie infatti è stata studiata al fine di accontentare la persona tipo che ogni giorno si confronta con centinaia di siti diversi, gli stessi che poi si trovano ad avere le pubblicità come unica fonte di entrata. Secondo quanto reso noto la modalità per eliminare la pubblicità invasiva saranno sempre affidate all'estensione Ad Blocker, ma per scoprire qualcosa di più dobbiamo aspettare il corso delle settimane successive. Questo segnerà dunque l'addio ai messaggi pubblicitari? Twitter in streaming, la novità in campo delle news In queste ultime ore però si è diffusa la notizia secondo cui Twitter abbia deciso di ufficializzare il suo streaming. Com'è andata a tutti i tuoi dalla piattaforma di lancio per le news, un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo sono i vari down nelle piattaforme social ma anche quanto successo nel liceo in Florida lo scorso 14 febbraio. Infatti sembrerebbe che Twitter in streaming sia già andato in onda grazie ad un accordo con l'emittente Miami Wsvn 7. Nella piattaforma accanto a flusso di notizie È comparsa una diretta streaming che, come un telegiornale, raccontando tutto ciò che stava accadendo in quel momento. La modalità Twitter in streaming ha già convinto gli sviluppatori americani che hanno attivato tale funzione appunto negli Stati Uniti, tanto che Kayvon Beykpour ha dichiarato: "Stiamo continuando a lavorare su nuovi modi che faccio l'emergere informazioni incredibili e per aiutare le persone rimanere informate".

