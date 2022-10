Midnights, Taylor Swift: annunciato il programma per la settimana del rilascio

Venerdì 21 ottobre Taylor Swift rilascia Midnights, ma non è l’unico evento della settimana. Su Instagram rivelato il programma promozionale dell’album: dalla premiere del video musicale alla partecipazione ai talk show.

Teaser trailer, rilascio di Midnights, video musicali e sorprese speciali per il nuovo album di Taylor Swift

Inizierà tutto giovedì 20 ottobre, con una premiere molto speciale del nuovo singolo di Taylor Swift durante il Thursday Night Football.

Nei giorni scorsi si è speculato che Taylor Swift potesse partecipare in qualche modo al Thursday Night Football, fino a quando la presentatrice TFN Charissa Thompson ha confermato l’imminente presenza della superstar attraverso diverse allusioni alla musica di Swift.

“…it might be time to break out the cardigans and red scarf. For the Bears, they need to calm down and get things turned around so the clock doesn’t strike midnight on their season. And if that sounds like I’m intentionally making more than my fair share of references to arguably the most famous musical artist in the world right now, well, you know what? You know it all too well, and you might just want to check out Thursday Night Football on Prime Video next week as the Saints travel to Arizona for an exclusive premiere of something very, very special.”

Il 21 ottobre a mezzanotte in punto (6AM in Italia) Taylor Swift rilascerà l’intero album: Midnights sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Alle 3 del mattino (8Am in Italia) Taylor Swift annuncia una “special very chaotic surprise”, ci si chiede cosa intenda per caotica, i fan dovranno aspettare per scoprirlo. Alle 8 del mattino (le 14:00 italiane) è il momento del video musicale del singolo, che Taylor Swift ha rivelato essere Anti-Hero. Dopo 12 ore esatte (le 2 del mattino in Italia) dal rilascio del video saranno postati su YouTube tutti i brani dell’album completi di testo.

Partecipazioni ai talk show e rilascio di un secondo video a sorpresa per Midnights di Taylor Swift

Il 24 ottobre Taylor Swift parteciperà al Tonight Show with Jimmy Fallon: la pupilla degli Stati Uniti sarà ospite speciale dello show preferito dagli americani, e con il conduttore Jimmy Fallon ad intervistarla c’è da aspettarsi una serata molto speciale.

Il 25 ottobre è un’altra data da segnare sul calendario: a mezzanotte Taylor Swift rilascia un altro video musicale, per questa occasione non è stato specificato il titolo del brano che sarà il secondo singolo di Midnights, tuttavia si potrebbe pensare a Snow On the Beach (feat. Lana Del Rey) oppure Lavender Haze, ovvero le tracce di Midnights a cui ha dedicato un video di presentazione.

Per finire, il 28 ottobre la star internazionale sarà ospite al Graham Norton Show, trasmissione della BBC nota per la comicità con cui indaga la celebrity culture attraverso i suoi ospiti.

Il nuovo album di Taylor Swift in Italia: tra servizi al tg e cartelloni pubblicitari di Midnights

Nell’attesa del rilascio di Midnights, l’Italia sembra stare prestando più attenzione del solito al nuovo progetto di Taylor Swift. L’edizione del TG1 del 16 ottobre si è conclusa con un servizio speciale interamente dedicato alla superstar e al suo imminente ritorno sulla scena; mentre alle stazioni di Roma e Milano i tabelloni degli orari di partenza sono affiancati da grandi schermi che promuovono Midnights.

Che la ritrovata attenzione per Taylor Swift sia preludio di tappe italiane del tour della più grande pop star del mondo non è ancora dato saperlo.