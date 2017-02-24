Caricamento...

Miglior giorno e ora per postare su Facebook, Instagram e Twitter: gli orari migliori per ottenere più like nei social

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2017

TITOLO
Per gli umani, è l’orologio biologico che influenza la psiche e individuare i momenti della giornata in cui si può dare il massimo al lavoro e durante il rapporto con gli altri è basilare per tutte le funzioni vitali. Anche Facebook, Twitter e Instagram hanno un loro orologio biologico: l’attività su Internet può essere ottimizzata individuando gli orari migliori per ottenere più like nei social. Davvero esistono dei cicli ottimali e il miglior giorno e ora per postare e comunicare con gli amici online? La comunicazione online segue dei ritmi e dei cicli particolari, e questa teoria è supportata da diverse ricerche. Ad esempio, l’invio delle e-mail è consigliato la mattina presto perché secondo una ricerca, pare che quelle inviate intorno alle sei di mattina hanno maggiori probabilità di essere lette. Ormai, le e-mail hanno preso il posto della classica lettura mattutina del giornale: del resto, i social media sono diventati parte integrante della comunicazione umana.  Anche chi posta abitualmente su Twitter è esortato a farlo la mattina, specialmente dalle 8 alle 9. In questo arco temporale, i tweet risultano più allegri, almeno secondo uan ricerca della rivista Science, mentre per essere rewittati, bisogna postare tra le 15 e le 18. Questo perché si sfrutta il calo fisiologico di energia e condividono gli aggiornamenti invece di scriverli. Quali sono gli orari migliori per postare e ottenere molti like su Facebook e su Instagram? Dopo Twitter, ecco gli altri social media più usati, ovvero Instagram e Facebook. Per ottenere molti like, le statistiche consigliano di scrivere o condividere i post dopo le 20: la maggioranza delle persone  torna a casa dal lavoro e, dopo cena, si vuole rilassare curiosando sui social. I migliori giorni per postare su Twitter sono fra le 13 e le 15 entro i primi tre giorni della settimana, mentre è da evitare dopo le 21 e durante i week-end (che sui social inizia da venerdì alle 15), mentre per quanto riguarda Facebook, il picco si ottiene alle 11 di mattina. Dalle 8 alle 20 non si ottengono risultati e il crollo di visitatori e di condivisioni si ha nel fine settimana. Anche Instagram non sfugge agli studi e l’orario migliore per ottenere più like e condivisioni di immagini e video. Gli esperti suggeriscono dalle 7 alle 9 del mattino e dalle 12 alle 14 del pomeriggio, oltre alle 20 di sera. Questo perché gli instagramer condividono filmati e immagini che sono molto più impegnativi da visualizzare in quanto portano via tempo, quindi i follower saranno interessati solo in un arco temporale in cui non hanno impegni lavorativi e sono in relax, o stanno andando al lavoro. Secondo le statistiche, il giovedì è la giornata nera di tutti i social, in quanto è il giorno in cui si ricevono meno visite e Mi Piace. Ovviamente, questi sono solo suggerimenti, perché ogni profilo e pagina web ha il suo target e i suoi follower. Si consiglia di monitorarli con gli Insight e visionare bene le statistiche di ciascun social network se si vuol e incrementare la propria popolarità sul web!  
Redazione Avatar

Redazione

