Migliori videogiochi PS4 2017, calendario date di uscita e tutte le news

di Redazione 11/02/2017

Il 2017 si prospetta molto interessante per quanto riguarda i migliori videogiochi in uscita per PS4: per gli appassionati, ecco di seguito tutte le news il calendario con le date di uscita e di lancio delle versioni di prova dei più attesi: le sorprese di fine anno sono veramente super, in quanto arriveranno PES 2018, FIFA 18 e NBA 2K18. Per chi ama gli sparatutto e i giochi di sport e avventura, c’è l’imbarazzo della scelta: Fort Honor, Sniper Elite 4, Mass Effect Andromeda e Horizon Zero, tanto per citarne alcuni. Tra i migliori videogiochi in arrivo nel 2017 per PS4 sono avverati For Honor E Sniper Elite 4. Il primo è stato sviluppato da Ubisoft e la data di uscita è prevista per il 14 febbraio 2017. Durante l’avventura di gioco, si dovranno affrontare duelli e battaglie epiche con vichinghi, cavalieri e samurai. Gli stili di lotta sono molteplici e il gioco funziona sia in modalità online, sia in quella offline, grazie a una campagna in solitaria. Per chi ama gli sparatutto, Sniper Elite 4 è migliorato rispetto alla versione precedente, regalando al giocatore una esperienza fuori dal comune dal punto di vista grafico. Sarà marzo il mese cruciale per chi possiede la PS4, la console della Sony molto amata per le sue qualità di gioco. Il terzo mese dell'anno sarà intenso visto che verranno lanciati Mass Effect Andromeda e Horizon Zero Dawn. L’appuntamento sarà proprio il 1 marzo 2017 per Horizon, mentre per Mass Effect farà il suo ingresso negli store il 23 marzo 2017 per quanto riguarda questa particolare piattaforma: per ora, infatti, gli sviluppatori non hanno intenzione di lanciare la versione per Xbox. Per gli amanti dello sport, si dovrà ancora attendere per l’arrivo di PES 2018, FIFA 18 e NBA 2K18, previsti proprio per la fine dell’anno.

