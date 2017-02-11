Sanremo 2018 rumors concorrenti: Albano Carrisi pronto a tornare dopo l’eliminazione

Albano Carrisi eliminato a sorpresa dal festival pensa a Sanremo 2018. Il cantante di Cellino San Marco stava già dormendo quando sono stati annunciati i nomi dei quattro concorrenti eliminati dalla giuria. Albano non si arrende ma vuole capire cosa è successo, anche per la platea dell’Ariston ‘Di rose e di spine’ era un brano che meritava la finale, tanto che è esplosa in un boato di delusione.

La reazione di Albano Carrisi eliminato da Sanremo 2017 è molto più composta di quella di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano ha pubblicato un video sul profilo Instagram della compagna Anna Tatangelo in cui si lascia andare ad un commento goliardico. Gigi non è sicuramente una persona che prende le cose con filosofia ma il conduttore Carlo Conti, indignato per la reazione, ha già risposto a tono. Tornando ad Albano Carrisi, come ha raccontato lui stesso, è stato svegliato all’una e ¼ circa, il cantante credeva che fosse uno scherzo, non aveva capito il meccanismo della quarta serata. Il verdetto è stato pilotato? Tutti i big rimasti in gara sono giovani dei talent.

Il rapporto tra Albano e il Festival di Sanremo non si conclude qui ed è pronto a regalare alla musica italiana un altro dei suoi brani che faranno storia. Nonostante i 73 anni suonati e i piccoli problemi di salute il cantante pensa a Sanremo 2018. La figlia Cristel che l’ha accompagnato dietro le quinte ha detto che Albano è convinto di avere ancora 15 anni e si stanca troppo.