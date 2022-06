Calciomercato Milan: arriva Raspadori dal Sassuolo? Contatti con l’agente del calciatore

Il calciomercato si infiamma nei mesi estivi e il Milan, squadra che ha vinto lo scudetto nell’ultimo campionato di Serie A 2021/2022, si mostra come una delle realtà più attive nella compravendita di calciatori. Dopo l’acquisto ormai definito di Renato Sanches, che permetterà di sostituire Frank Kessié a centrocampo, la squadra rossonera si muove anche per l’attacco: non si parla soltanto di Zaniolo ma anche di Raspadori, attaccante del Sassuolo che ha entusiasmato per i suoi colpi e per il suo talento. Avviati i primi contatti per l’attaccante del Sassuolo.

Calciomercato Sassuolo: tutti gli attaccanti in vendita?

Sulla base delle notizie di calciomercato che si osservano, il calciomercato del Sassuolo è particolarmente movimentato, soprattutto in uscita. La squadra neroverde potrebbe smantellare un impianto e una formazione che, per anni, ha permesso alla società di raggiungere traguardi importanti in classifica.

Si è già letto della possibilità di vedere Berardi alla Juve, con le indiscrezioni di mercato che si sono moltiplicate nelle ultime ore e che riguardano la concreta possibilità di vedere l’attaccante in bianconero nella prossima stagione; ancora una volta la Juventus aveva sondato il terreno per Raspadori che, però, attualmente sembra essere oggetto dell’interesse del Milan. Non manca Scamacca che, infine, piace all’Inter, così come il centrocampista Frattesi; insomma, sono ore piuttosto frenetiche in cui si deciderà il futuro del Sassuolo, oltre che del suo reparto offensivo.

Raspadori va al Milan? L’interesse della società rossonera

Nelle ultime ore il Milan sembra aver sondato il terreno per Raspadori, attaccante del Sassuolo che ha particolarmente impressionato con la maglia neroverde. La società rossonera ha incontrato gli agenti del calciatore, con cui hanno discusso a proposito del grande interesse della società rossonera nei confronti del giovane attaccante italiano. Raspadori era stato proposto alla Juventus che, però, sembra aver orientato il suo interesse verso altri profili: potrà essere il Milan la destinazione dell’attaccante in forza al Sassuolo?