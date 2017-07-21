Un medico in famiglia 11 cancellato, la rivelazione shock di Banfi
Un medico in famiglia 11 cancellato? La news gira sul web già da qualche ora, lasciando un alone di malinconia per i fan della serie che aspettavano con ansia le nuove puntate. A far luce sulla cancellazione della fiction sono stati alcuni dei protagonisti, tanto che l'arco delle ultime ore è arrivata anche una rivelazione shock di Banfi. Un medico in famiglia 11 cancellato, è questa la news che circola sul web da ore orma. Quella che prima sembrava una bufala a quanto pare è una notizia reale che ha lasciato l'amaro in bocca agli amanti della serie tv, messa in onda nel lontano 1998. Da qualche mese ormai si parlava delle riprese di Un medico in famiglia 11, motivo per cui gli amanti della serie ormai si erano abituati all'idea di cominciare un nuovo inverno in compagnia della famiglia Martini. Qualcosa però a quanto pare non è andata secondo quanto programmato, tanto da optare per la cancellazione della sere, ma cosa sarà successo in realtà? A far luce sulla questione è stata proprio la figlia di Lino Banfi che, attraverso i suoi canali social, ha confermato l'amara notizia.
Un medico in famiglia 11 cancellato, fan e attori si mobilitano sul webI reali motivi per cui Un medico in famiglia 11 sia stato cancellato non sono stati resi noti, anche se il noto sito change.org ha lanciato online una petizione al fine di convincere la Rai a continuare le riprese. Nella petizione si legge: "Chiediamo quindi un ripensamento e di fare un finale per il ventennale della fiction, che dal 1998 appassiona tanti italiani". La petizione è stata condivisa sui canali social di diversi attori come Monica Vallerini, Fabrizio Giannini e appunto Rosanna la figlia di Lino Banfi. Riusciranno i fan a raggiungere il loro obiettivo?
