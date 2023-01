Miley Cyrus torna con album e singolo: “Endless Summer Vacation” e “Flowers”

Miley Cyrus annuncia il nuovo album “Endless Summer Vacation”, in uscita questa primavera. Il primo singolo, “Flowers” uscirà a gennaio.

“Endless Summer Vacation”, nuovo album di Miley Cyrus

Dopo aver sparso in giro per Los Angeles diversi cartelloni che lasciavano presagire il ritorno alla musica di Miley Cyrus, la cantante conferma l’uscita di un nuovo disco in primavera. Il titolo dell’album è “Endless Summer Vacation”, tradotto: “Vacanza estiva senza fine”.

Nelle ultime settimane, Cyrus aveva più volte fatto riferimento all’avvento di una nuova era con l’inizio del 2023. Infatti, sui cartelloni promozionali di Los Angeles si leggeva “New Year, New Miley”, ovvero “Anno nuovo, Miley nuova”.

In effetti, sebbene l’album esca a marzo, il 10 marzo 2023 per essere più precisi, il primo singolo del nuovo disco sarà rilasciato a gennaio. L’artista di “Plastic Hearts” ha infatti scritto sui social, allegando una sua foto sospesa ad un trapezio, che potrebbe essere la copertina del disco: “ENDLESS SUMMER VACATION. THE ALBUM. 10 MARZO”.

Miley Cyrus ha pubblicato un video trailer del disco, anticipandone il tema centrale: la cantante ha affermato che “Endless Summer Vacation” sarà una lettera d’amore a Los Angeles.

“Flowers”, nuovo singolo di Miley Cyrus

Sebbene i fan dovranno aspettare il 10 marzo per ascoltare integralmente il nuovo disco di Miley Cyrus, intitolato “Endless Summer Vacation”, molto presto potranno avere un primo assaggio di quello che sarà l’ottavo album in studio della cantante.

Miley Cyrus annuncia infatti il primo singolo del disco, il titolo è “Flowers” e uscirà il 13 gennaio 2023. Lo rivela sui social scrivendo “I CAN LOVE ME BETTER THAN YOU CAN. FLOWERS JANUARY 13”.

Si suppone che la canzone sarà un inno all’indipendenza ritrovata dopo il divorzio con Liam Hemsworth. Il singolo verrà rilasciato proprio il giorno del compleanno dell’ex marito di Miley Cyrus; mentre la frase, che potrebbe essere parte del testo della canzone, si traduce con: “posso amarmi meglio di come fai tu”. Altre frasi di questo tipo sono state scritte sui cartelloni promozionali del singolo “Flowers”, ad esempio: “posso comprarmi i fiori da sola”.

Ricapitolando, il nuovo disco di Miley Cyrus, “Endless Summer Vacation”, uscirà il 10 marzo 2023. Il primo singolo dell’album uscirà invece il 13 gennaio e si intitola “Flowers”.