Netflix conferma che “Murder Mystery 2”, sequel del primo film con Jennifer Aniston e Adam Sandler, è in fase di post-produzione.

“Murder Mystery 2” con Jennifer Aniston e Adam Sandler: a marzo su Netflix

Netflix è pronto a rilasciare il nuovo film di Murder Mystery, sequel della commedia con protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston. Il film, ormai in fase di post produzione, dovrebbe uscire sulla piattaforma streaming nel mese di marzo 2023.

Le riprese si sarebbero concluse nel 2022 e da allora la pellicola è in fase di post-produzione. Il regista del primo “Murder Mystery” è Kyle Newacheck; per realizzare il secondo film del franchise è stato scelto per la regia Jeremy Garelick.

Murder Mystery è uno dei film realizzati dal colosso dello streaming di maggior successo, da quando è stato rilasciato ha raccolto un pubblico di oltre 83 milioni di famiglie.

Trama e cast del sequel di “Murder Mystery 2”

Il secondo film di Murder Mystery segue nuovamente le vicende della coppia formata da Jennifer Aniston e Adam Sandler, di cui quest’ultimo svolge la professione di detective.

La coppia in “Murder Mystery 2” dovrà indagare il rapimento di uno dei loro amici, avvenuto durante il loro matrimonio.

Nel cast del sequel di Murder Mystery, oltre a Jennifer Aniston e Adam Sandler che interpretano i ruoli dei protagonisti, ci sono anche: John Kani, Adeel Akhtar, Mark Strong, Melanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, Enrique Arce, Tony Goldwyn, Zurin Villanueva e Annie Mumolo.

Dove e quando vedere “Murder Mystery 2”

Il sequel di Murder Mystery è, come il primo film, una produzione Netflix, pertanto sarà disponibile in streaming sulla piattaforma.

Per quanto riguarda la data di uscita, questa non è ancora stata ufficialmente rivelata. Tuttavia, il film sarebbe ormai in fase di post produzione, e manca poco al rilascio, programmato per il mese di marzo 2023, data da definirsi.