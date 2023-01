Noah Schnapp fa coming out: “Sono più simile a Will di quanto pensassi”

Noah Schnapp, il giovane attore che interpreta Will Byers nella serie “Stranger Things”, fa coming out con un video su Tiktok.

Noah Schnapp, il giovane attore protagonista della serie Netflix “Stranger Things”, ha fatto coming out con un video su TikTok. Nel video in questione Schnapp scherza sul fatto che quando ha detto alla sua famiglia e ai suoi amici di essere gay, tutti hanno risposto che lo sapevano già.

Il testo del video attraverso cui Noah Schnapp ha fatto coming out è il seguente:

«Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo che per 18 anni l’ho tenuto nascosto per paura e tutto quello che mi hanno detto è stato “lo sappiamo”»

Noah Schnapp su Will Byers: “Sono più simile a Will di quanto pensassi”

Classe 2004, Noah Schnapp interpreta il personaggio di Will Byers, uno dei protagonisti della serie “Stranger Things”. Nella descrizione del video su TikTok attraverso cui il giovane attore ha rivelato la sua sessualità, si legge: “I guess I’m more similar to Will than i thought”. Tradotta, la captino del video è “Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi”.

Infatti risulta palese, soprattutto visti gli eventi della quarta stagione di “Stranger Things”, che il personaggio di Will Byers sia innamorato del suo migliore amico Mike Wheeler, interpretato da Finn Wolfhard.

Lo stesso attore Noah Schnapp ha confermato qualche mese fa l’orientamento sessuale del suo personaggio e i sentimenti che Will prova per Mike, che vanno ben oltre la semplice amicizia.

Durante un’intervista con Variety, Noah Schnapp aveva detto: “Voglio dire, è abbastanza chiaro in questa stagione che Will provi dei sentimenti per Mike. Lo hanno intenzionalmente fatto emergere nelle ultime stagioni. Anche nella prima stagione hanno accennato a questo e piano piano questa trama è cresciuta. Nella quarta stagione ho interpretato questo personaggio che ama il suo migliore amico ma ha difficoltà a sapere se sarà accettato o meno, sentendosi sbagliato. Will si è sempre sentito così. Tutti i suoi amici hanno una ragazza e si sentono a loro agio. Will non ha mai trovato un posto dove adattarsi. Penso che sia per questo che così tante persone vengono da me e mi dicono che amano Will e che si rivedono così tanto con lui, perché è un personaggio così reale“