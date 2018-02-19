Miss sfregiata con l'acido partecipa a Ballando con le stelle?

Gessica Notaro stupisce ancora con la sua straordinaria voglia di vivere. La miss che è stata sfregiata con l'acido potrebbe partecipare a Ballando con le stelle 2018.

Milly Carlucci pronta per Ballando con le stelle

Ci siamo quasi! La prima serata del sabato sera di Rai1 apre le porte di Ballando con le stelle, lo show danzante condotto da Milly Carlucci giunto alla 13esima edizione. C'è tantissima curiosità in merito ai concorrenti perché la padrona di casa, per il suo cast sceglie ballerini d'eccezione. Tra tutti i programmi, Ballando con le stelle è l'unico che riesce a portare nelle case degli italiani il tema della disabilità. E la presenza di Gessica Notaro conferma questa tendenza ad offrire lezioni di vita. Ricordiamo tutti l’atleta paralimpica Giusy Versace e il campione Oney Tapia.

Gessica Notaro, intervento all'occhio

Secondo AltroSpettacolo, la miss sfregiata con l'acido dal suo ex lo scorso anno, sarà una delle ballerine in gara. Ballando con le stelle inizia il 10 marzo 2018 e insieme a Milly Carlucci ci saranno Paolo Belli e la Big Band. Qualche settimana fa, Gessica Notaro è tornata a parlare di quello che le è successo. L'ex fidanzato Edson Tavares è stato condannato a 10 anni per l'aggressione con l'acido.

Gessica ha condiviso su Facebook la foto dell'ultimo intervento all'occhio sinistro. La miss riminese deve sottoporsi a cure particolari ma nonostante tutto non perde la speranza e continua a lottare. Purtroppo gli interventi causano stress post operatorio e deve fermarsi qualche giorno per riprendere. Intanto aspettiamo la sua conferma per la partecipazione a Ballando con le stelle 2018. In bocca al lupo Wonder Gessica!