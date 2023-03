Misterioso incidente nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero: si scontrano un jet russo e un drone statunitense. Sale la tensione: la Casa Bianca convoca l’ambasciatore russo. Le parti in causa forniscono versioni contrastanti dell’accaduto.

Misterioso incidente sul Mar Nero: Jet russo e drone USA si scontrano

Nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero si sono scontrati un caccia russo e un veicolo militare statunitense senza pilota, lo riferisce il Pentagono, la cui versione dell’incidente differisce da quella russa.

La Difesa di Washington afferma di aver dovuto abbattere il proprio drone (un General Atomics MQ-9 Reaper) in seguito al danneggiamento causato dall’impatto con il jet russo nello spazio aereo internazionale sul Mar Nero. Gli USA definiscono l’azione russa “sconsiderata, non sicura e poco professionale”.

Il Dipartimento di Stato americano ha quindi immediatamente convocato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, il quale ha presentato una versione differente dell’incidente. Secondo Anatoly Antonov, infatti, i caccia russi non hanno utilizzato armi contro il drone statunitense, che sarebbe precipitato a causa delle sue stesse manovre sconsiderate: “Voglio sottolineare che i piloti russi hanno agito in modo molto professionale, non c’è stato alcun contatto e non c’è stato alcun uso di armi“, “Consideriamo questo incidente come una provocazione“, ha dichiarato Anatoly Antonov, e aggiunge: “la Russia non sta cercando lo scontro con gli Stati Uniti”.

Incidente sul Mar Nero: ricostruzioni dei fatti in contrasto

Il General Atomics MQ-9 Reaper, aeromobile a pilotaggio remoto utilizzato dalla United States Air Force, secondo il generale James Hecker, comandante della US Air Force Europa e Africa: “stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell’apparecchio. In effetti, questo atto pericoloso e non professionale da parte dei russi ha quasi causato la caduta di entrambi gli aerei”. Il danno subito dal drone avrebbe quindi costretto gli Stati Uniti ad abbatterlo nelle acque internazionali.

Il ministero della Difesa russo ha fornito la sua versione dell’accaduto subito dopo l’incidente. Secondo questa seconda ricostruzione, i caccia russi e il drone statunitense non sarebbero affatto entrati in contatto, l’aeromobile americano è precipitato a causa delle sue stesse “brusche manovre”. In una nota dell’agenzia di stampa ufficiale russa, si legge: “A seguito di brusche manovre, il veicolo aereo senza pilota MQ-9 è entrato in volo incontrollato con perdita di quota e si è scontrato con la superficie dell’acqua. I combattenti russi non hanno usato armi aviotrasportate, non sono entrati in contatto con il veicolo aereo senza equipaggio e sono tornati sani e salvi alla base”.