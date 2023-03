Tante sorprese ai Premi Oscar 2023: mentre si faceva la storia in alcune categorie, altri candidati acclamati tra cui “Elvis” e “The Fabelmans” sono tornati a casa a mani vuote nonostante le numerose nomination.

Sorprese agli Oscar 2023: i premi non dati che nessuno si aspettava

La 95esima edizione degli Academy Awards ha fatto la storia: tra le vittorie di quest’anno Michelle Yeoh è diventata la prima donna asiatica a vincere il premio Oscar come Migliore attrice protagonista; “Everything Everywhere All at Once”, onorato con il più prestigioso riconoscimento cinematografico statunitense, è diventato anche il film più premiato della storia; Ruth E. Carter, che ha vinto l’Oscar per i migliori costumi, è invece la prima donna nera a vincere due Oscar; “Naatu Naatu”, che ha vinto come migliore canzone originale, segna la prima vittoria in questa categoria per un film indiano.

Nel frattempo però, candidati acclamati dalla critica come “Elvis”, “The Fabelmans”, “Gli spiriti dell’isola” e “Tar”, sono tornati a casa a mani vuote nonostante contassero complessivamente trenta nomination.

Di seguito alcuni dei Premi Oscar non dati che pochi si aspettavano.

Angela Bassett nella categoria Migliore attrice non protagonista per “Black Panther: Wakanda Forever”

Per tutta la stagione dei premi cinematografici, il premio nella categoria Migliore attrice non protagonista è stata un po’ un punto interrogativo. Angela Bassett sembrava la favorita, anche grazie alle sue vittorie ai Golden Globe e ai Critics’ Choice Awards. Quindi, quando Kerry Condon ha vinto il premio BAFTA e Jamie Lee Curtis ha portato a casa il SAG Award, è diventato meno chiaro chi avrebbe potuto vincere il premio Oscar, infine assegnato alla veterana e talentosa Jamie Lee Curtis per “Everything Everywhere All at Once”.

Catherine Martin nella categoria Migliori costumi per “Elvis”

“Elvis” ha iniziato la notte degli Oscar con ben otto nomination, di cui tre per Catherine Martin che includono il premio per i Migliori costumi. Quest’ultimo è stato assegnato a Ruth E. Carter (“Black Panther: Wakanda Forever”), che è diventata così la prima donna nera della storia a vincere due premi Oscar. Inaspettatamente, “Elvis” ha concluso la notte degli Oscar con zero vittorie.

Mandy Walker nella categoria Miglior fotografia per “Elvis”

Una settimana fa è stata scritta la storia, quando Mandy Walker è diventata la prima direttrice della fotografia donna a portare a casa il primo premio all’American Society of Cinematographers Award nella categoria lungometraggi. Sembrava che Walker potesse riscrivere anche la storia degli Oscar, diventando la prima donna in 95 anni ad ottenere questo riconoscimento. Ma alla fine il premio è stato vinto da James Friend per il suo straordinario lavoro in “Niente di nuovo sul fronte occidentale”.