Modella italiana illibata mette all'asta la verginità

Sul sito di ecort Elite Models Vip è apparso un annuncio singolare che ha catturato l'attenzione del tabloid inglese The Sun. I giornalisti hanno contattato Nicole e hanno scoperto che è una modella italiana.

Nicole esiste oppure è un fake?

«Ciao, sono Nicole, ho 18 anni, sono italiana e metto la mia verginità all'asta». L'inserzione sul sito Elite Models Vip potrebbe sembrare un fake ma The Sun ha contattato la ragazza che l'ha scritto e ha dimostrato che è tutto vero e non come nella serie tv Big Little Lies. Nello show la figlia adolescente di Reese Witherspoon fa uno scherzo per farsi notare dai genitori divorziati e l'annuncio non ha gli effetti sperati, in questo caso invece è molto probabile che ci sarà un seguito.

Vuole studiare economia a Cambridge

Il nome scelto è di fantasia e le foto sono prese da un book fotografico, nell'annuncio Nicole non spiega se vive in Italia e nel breve video (in lingua inglese) spiega di voler guadagnare venendo la sua verginità. La prima volta non si scorda mai ma Nicole è disposta a tutto pur di realizzare il suo sogno di studiare economia a Cambridge. Purtroppo lavora come modella part-time e non guadagna abbastanza per iscriversi ad una delle università più prestigiose al mando. Ha cercato sul web come finanziare gli studi e ha scoperto che alcune ragazze si vendono per 3 milioni di euro. Appena compiuti 18 ani ha deciso di provarci.

Verginità verificata da un medico

Nicole oltre a pagarsi gli studi vuole viaggiare, acquistare una casa e aiutare la sua famiglia. Gli incontri potranno avvenire solo sul territorio europeo e come da descrizione su Elite Models Vip, il compratore finale potrà verificare la sua verginità da un medico di fiducia. Sono tanti gli uomini che hanno già risposto e l'offerta maggiore è di 1 milione di euro. Nonostante sia nervosa, Nicole è convinta che un uomo disposto a pagare quella somma è sicuramente gentile e spera di poter parlare con lui prima dell'incontro. La famiglia di Nicole è completamente all'oscuro di quello che ha deciso di fare, i genitori non approverebbero perché molto rigidi. Se un giorno lo scopriranno spera che capiranno la sua decisione di vendere la verginità all'asta.