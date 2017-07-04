Riccardo e Camilla Instagram, dedica d'amore dopo Temptation Island
di Redazione
04/07/2017
Riccardo e Camilla tornano a mostrarsi insieme su Instagram dopo Temptation Island. Differentemente da come successo a Ludovica Valli e Fabio Ferrara, l'amore ha avuto la meglio per la coppia di Uomini e Donne. Dopo la puntata di ieri ecco che arrivano anche là dedica d'amore. Riccardo e Camilla ce l'hanno fatta. Differentemente da quello che affermava da tempo il mondo del gossip. La giovane coppia di Uomini e Donne al momento sembra aver scampato la sorte toccata a Ludovica Valli e Fabio Ferrara, anche se i due in questo caso decisero di lasciarsi settimane dopo Temptation Island. Ieri sera durante la puntata del reality Riccardo Gismondi, in preda a un attacco di gelosia, ha richiesto il falò con la fidanzata Camilla Mangiapelo... In pochi attimi la ragazza finisce in pressa al panico, la sua unica possibilità per far capire all'ex tronista di essere davvero innamorata è un "Ti amo" scritto sulla valigia. Poche parole ma comunque efficaci. Dopo un breve scontro, animato dalla gelosia di entrambi, Riccardo e Camilla decidono di lasciare insieme il programma innamorati come non mai. Dopo l'abbandono di Temptation Island la coppia è tornata a mostrarsi su Instagram, ha pubblicare una nuova foto seguita da una dedica d'amore è stato proprio Riccardo Gismondi. Riccardo e Camilla tornano a mostrarsi su Instagram dopo l'abbandono di Temptation Island. La foto, pubblicata da Riccardo Gismondi, mostra la coppia durante un tenero bacio... I fan però sono rimasti folgorati dalla dedica d'amore che Riccardo Gismondi ha fatto a Camilla Mangiapelo: "M'arrendo solo con te". L'amore dunque trionfa davvero?
