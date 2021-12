Moncler, quali sono i capi della nuova collezione e come acquistarli

Da oltre mezzo secolo, il brand di moda Moncler è associato al piumino realizzato in piuma d’oca. Il marchio fondato dall’imprenditore Rene Ramillon continua ad essere rinomato per questo capo iconico che, nel corso del tempo, ha mutato forma e stile evolvendosi, rincorrendo i trend pur restando fedele a se stesso. Non si tratta del solito piumino uomo/donna ma di una sorta di elegante ‘corazza’ che protegge da temperature estreme, garantisce sano calore in montagna e in città. Questa corazza, nel tempo, è diventata via via sempre più vestibile grazie a materiali evoluti, più versatile, adatta ai più svariati usi, occasioni, momenti della giornata.

La giacca trapuntata e caldissima firmata Moncler è divenuta parte integrante del mondo del lusso, non solo invernale ma anche primaverile con la creazione di capispalla e piumini super leggeri o giromaniche. Ciò che è cambiato col passare degli anni riguarda anche le tonalità: i capi più iconici (piumini, felpe, maglie, t-shirt, giacche, shorts) da neri sono diventati coloratissimi, presentano stampe vistose e bande con il logo. I piumini in nylon più originali sono realizzati a fantasia camouflage.

Quali sono i capi della nuova collezione Moncler autunno inverno 2021-2022?

Moncler: nuovi capi da acquistare a rate con Scalapay

Da oggi si può acquistare Moncler con Scalapay in 3 rate ad interessi zero online e nei negozi fisici, che si tratti di capi nuovi o delle precedenti collezioni.

Funziona così: al momento dell’acquisto, il cliente paga subito la prima rata (ovvero un terzo della somma dovuta), mentre le altre 2 rate si potranno saldare nei mesi successivi.

Scalapay è un metodo di finanziamento innovativo che non prevede costi aggiuntivi se si pagano le rate puntualmente, altrimenti il servizio addebiterà una commissione di ritardo.

Per approfittare di questo nuovo servizio di pagamento rateale, basta selezionare Scalapay sul sito online all’atto dell’acquisto, dopodiché bisognerà registrarsi aprendo un account su Scalapay. In fase di registrazione, occorrerà inserire una carta di credito o di debito.

Il prodotto acquistato verrà spedito nei tempi concordati con il venditore e c’è la possibilità di farsi rimborsare da Scalapay in caso di reso.

I capi della collezione Moncler Genius: il Re piumino

La nuova collezione Moncler Genius presenta capi all’avanguardia come quelli creati da Pierpaolo Piccioli che ha reinterpretato il tradizionale piumino.

I piumini da donna sono molto originali, pratici e delicati con Simone Rocha ed una variante ispirata allo streetstyle di Palm Angels, senza dimenticare i modelli davvero particolari di Noir Kei Ninomiya, quelli a fantasie floreali Moncler Grenoble ed il futuristico Moncler Craig Green.

La collezione 2 Moncler 1952 Woman (creata grazie al progetto MondoGenius 2021) vede come protagonisti piumini caldi e sensuali realizzati dalla designer romana Veronica Leoni, presentati nel video musicale “Rest Your” ambientato a New York. Questi piumini combinano scenari moderni e retrò, si possono indossare in ogni occasione, anche in una sala da ballo. Le linee sono minimal, monocromatiche, bombate e pulite.

Quest’anno il brand Moncler ha collaborato con 11 creativi del fashion system per altrettante collezioni presentate a Milano, Tokyo, New York, Shangai e Seul. Non solo sfilate: la moda si fonde con musica e video. Tra le varie collaborazioni per il nuovo progetto Moncler Genius, citiamo JW Anderson e la collaborazione con Hyke, brand giapponese nato dall’estro creativo dei designer Hideaki Yoshihara e Yukiko Ode con i suoi piumini essenziali e pratici, pronti a sfidare le condizioni climatiche più estreme, anche una tempesta di neve.

Nuovi capi Moncler autunno inverno 2021-2022

Insieme al Re piumino Moncler, la nuova collezione autunno inverno 2021-2022 uomo-donna del brand luxury italiano di origine francese è ricca di giubbini, felpe con cappuccio, maglie, bomber, cappotti, giacconi, pellicce, parka, trench, giacche a vento con cappuccio a vista o scomparsa, look da neve, sci e montagna, gli immancabili cappelli.

E’ una collezione calda, arricchita da nuovi design su maniche, cappucci, cerniere, loghi, tessuti con temi a fantasia, ispirati dalla natura, geometrici, coloratissimi.