E’ morta Christina McVie, vocalist e tastierista dei Fleetwood Mac

È morta Christine Anne McVie, classe 1943, cantautrice e tastierista inglese, nonché tastierista e vocalist ufficiale della band Fleetwood Mac, band rock anglo-statunitense che ha fatto la storia del genere. La McVie ha conquistato i fan della band grazie alle sue grandi abilità, che le hanno permesso di permanere per 28 anni all’interno della band, a cui aveva fatto ritorno nel 2014, dopo aver vinto due Grammy nel corso della sua carriera.

Chi era Christine McVie

Conosciuta anche con il suo nome Christine Perfect, la McVie è stata una tastierista e cantautrice statunitense,c che ha contribuito al grande successo della band Fleetwood Mac nel corso dell’incredibile carriera della band rock statunitense. Il contributo musicale della formazione è stato tra i più riconoscibili e tangibili nell’ambito della storia della musica, in virtù di un grande successo per cui la stessa tastierista è stata riconosciuta.

Nel corso della sua carriera, infatti, Christine McVie ha ottenuto non soltanto due Grammy Award per le sue interpretazioni, ma anche un Brit Award per il suo contributo alla musica, che le è stato assegnato nel 1998; inoltre, nel 2014 le è stato assegnato un premio Ivor Novello alla carriera dall’Accademia britannica dei cantautori e compositori.

L’annuncio della morte di Christine McVie

La morte di Christine McVie è stata sicuramente sconvolgente per il mondo del rock e della musica, che piange la tastierista e vocalist dei Fleetwood Mc attraverso diversi contributi via social e non solo. La band ha annunciato la morte della propria tastierista attraverso un post sui social.

La famiglia della cantautrice statunitense ha dedicato un messaggio di cordoglio a Christine McVie, scrivendo: “Vorremmo che tutti tenessero Christine nei loro cuori e ricordassero la vita di un incredibile essere umano e di una venerata musicista che era amata universalmente”.