È morto Biagio Conte, il missionario laico che aiutava gli ultimi nella città di Palermo

La città di Palermo piange Biagio Conte, missionario laico che aiutava gli ultimi e che ha dedicato gran parte della sua vita a una causa incredibilmente importante dal punto di vista sociale e umanitario. Biagio Conte, che era conosciuto nella città anche con l’appellativo di Fratello Biagio, era nato in una famiglia benestante di imprenditori edili, ma aveva abbandonato il lavoro e l’aspettativa di carriera per una grande vocazione spirituale. Nel corso degli anni, era diventato una figura importantissima nella città di Palermo.

La vita di Biagio Conte e la sua missione di aiutare gli ultimi

Nato a Palermo da una famiglia benestante, Biagio Conte è stato educato in un collegio svizzero, per poi fare ritorno in Sicilia; dopo aver iniziato a lavorare all’interno dell’impresa edile della famiglia, il missionario è stato colto da una vocazione che l’ha portato a spogliarsi di ogni ricchezza, recandosi a Firenze e diventando un eremita. Dopo essersi ritirato nelle montagne di Palermo, ha scelto di realizzare un viaggio a piedi verso Assisi, documentato dalla cronaca.

Biagio Conte è stato protagonista anche di una puntata di Chi l’ha visto?, dal momento che la famiglia aveva segnalato la sua scomparsa ma il missionario, in diretta, rispose informando del suo progetto. Dopo essere tornato in Sicilia per partire in missione verso l’Africa, si è reso conto delle difficoltà della sua terra e ha deciso di rimanervi, aiutando i più bisognosi e dando dignità agli ultimi. Per mezzo di numerose proteste e di scioperi per la fame, Biagio Conte è stato in grado non soltanto di dare conforto a tutti coloro che si trovavano in difficoltà, ma anche di ottenere delle risposte da parte delle istituzioni, che si sono adoperate per procurare strutture e destinazioni per i più poveri e bisognosi. Grazie a Biagio Conte, nel corso degli anni, l’ex disinfettatoio di Palermo è diventato dimora fissa di senzatetto; inoltre, nel 1993 ha fondato Missione di speranza e carità, aiutando chiunque ne avesse bisogno e fosse emarginato dalla società.