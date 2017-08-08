Valeria e Alessio dopo Temptation Island assaltati su Instagram, perché?
08/08/2017
Valeria e Alessio dopo Temptation Island assaltati su Instagram. Qualcosa ha davvero infastidito i follower che non si sono creati molti scrupoli nel dire la loro opinione. Questa volta però la coppia cosa avrà mai fatto per far infuriare il popolo del web? Valeria e Alessio dopo Temptation Island sembrano aver ritrovato la propria serenità, anzi forse per i due è iniziata una nuova fase della loro storia d'amore. Durante il loro percorso nel reality Alessio è riuscito a non cedere alla sua tentatrice, riuscendo a capire che effettivamente l'unica donna che ha sempre amato è stata proprio Valeria Bigella. Comunque sia la coppia adesso è è concentrata su se stessa e il lavoro che in questi giorni li sta portando un po' in giro per l'Italia. La quotidianità di Valeria e Alessio è dimostrata sui loro profili Instagram, sotto attacco infatti ci sarebbe un post pubblicati dal ragazzo con una bella dedica d'amore. Secondo alcuni follower la foto non sarebbe altro che una trovata della coppia per ottenere un nuovo momento di notorietà. I follower di Valeria e Alessio infatti sono fermamente convinti che il dopo Temptation Island stiano recitando una parte, mostrandosi così anche dei perfetti attori.
Valeria e Alessio: amore finto dopo Temptation Island?Dopo vari insulti su Instagram la coppia di Temptation Island ha deciso di non rimanere assolutamente in silenzio. Tra Valeria e Alessio infatti sarebbe tutto vero, nessuno dei due quindi sta fingendo... La risposta all'attacco è stata proprio Valeria Bigella: "Ma quando scrivete queste cose collegate cervello e bocca?".
