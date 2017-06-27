Morto Paolo Limiti, storico conduttore Rai. Il messaggio di Mara Venier

Paolo Limiti è morto a Milano. Il conduttore tv aveva 77 anni e da tempo era malato di cancro

Addio a Paolo Limiti. Sono queste le parole che si rincorrono sui social e sul web da qualche minuto. La notizia della morte del conduttore tv è stata data da Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. Il primo messaggio di cordoglio arriva proprio da lei che lo ha ricordato su Instagram con uno scatto dei tempi felici.

Con Paolo Limiti se ne va un altro pezzo importante della storia televisiva italiana. Era nato a Milano l’8 maggio del 1940, il padre lavorava alla Pirelli e la madre era una siciliana doc. Paolo Limiti non era solo un conduttore televisivo ma un paroliere e collaborò con la cantante Mina per alcuni dei suoi pezzi più famosi come Bugiardo e La voce del silenzio. Purtroppo da un anno lottava contro il cancro e oggi l’annuncio che Paolo Limiti è morto. Un vuoto incolmabile se pensiamo al grande lavoro che ha svolto in tv.

Paolo Limiti era considerato un divulgatore di memorie collettive, così come riporta Repubblica parlando della sua morte. Ha iniziato a lavorare in Rai grazie a Luciano Rispoli pur avendo esordito come autore di canzoni. Tra le collaborazioni importanti ricordiamo quella con Ornella Vanoni, Mia Martini, Al Bano e Romina e Dionne Warwick. I meno giovani ricorderanno sicuramente che Paolo Limiti ha prodotto Rischiatutto con Mike Buongiorno ma è entrato in punta di piedi nelle case degli italiani per la sua straordinaria capacità di raccontare il passato. Ci vediamo in tv su Rai1 è lo show con cui Paolo Limiti è stato più apprezzato e dove c’era anche Justine Mattera, la showgirl che ha sposato e da cui si è separato. Oggi che è morto Paolo Limiti si chiude un bel capitolo della storia della tv italiana che difficilmente potrà essere replicato.