Valentina Dallari contro Andrea Malchiorre, bufera a Temptation Island 2017

di Redazione 27/06/2017

Temptation Island 2017 è iniziato ufficialmente ieri sera... Questa quarta edizione del reality però si prospetta già piena di colpi di scena. La prima puntata si è appena conclusa è già troviamo Valentina Dallari contro Andrea Malchiorre. Nuova bufera in arrivo, come mai? Temptation Island 2017 è iniziato tra critiche. Dopo le varie vicende che ieri sera hanno colpito le coppie del programma nel mirino della bufera sono finiti anche alcuni tentatori, primo fra tutti Andrea Malchiorre ex di Valentina Dallari. La coppia in questione è nata negli studios di Uomini e Donne, ma dopo qualche mese di amore travolgente però ha deciso di separarsi. Nell'arco degli anni Andrea Malchiorre ha trovato la sua strada lavorativa nel mondo della moda, lontano dall'Italia, mentre Valentina Dallari procede con la carriera nel mondo della musica. Nonostante il passare degli anni però Valentina Dallari riesce a cogliere sempre l'occasione per una nuova frecciatina all'ex fidanzato, soprattutto adesso in occasione della sua partecipazione a Temptation Island 2017. L'ex corteggiatore, Malchiorre, ha deciso così di spostare i suoi impegni lavorativi nuovamente in Italia grazie alla sua partecipazione del reality... La cosa però ha insospettito la Dallari che immediatamente ha puntato il dito contro il ragazzo. Valentina Dallari contro Andrea Malchiorre? I fan della coppia nata a Uomini e Donne proclamano già il ritorno di fiamma tra i due, anche se la dichiarazione della Dallari suona più come una dichiarazione di guerra. Valentina Dallari dopo aver visto Andrea Malchiorre nella prima puntata di Temptation Island 2017 sui suoi profilo social ha pubblicato: "Cosa non so fa per pagare le bollette...". Che la Dallari sia un pizzico gelosa dell'ex?

