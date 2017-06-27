Home Attualità Temptation Island 2017, molte coppie a rischio

di Redazione 27/06/2017

Non ci sono soltanto Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, unica coppia di Uomini e Donne che si è rimessa in gioco, a rischio nella seconda puntata di Temptation Island 2017 perché i primi giorni da separati nel villaggio delle 'tentazioni' hanno messo in crisi diversi rapporti a cominciare da quello tra Valeria Bigella, affascinante ex corteggiatrice e scelta di Gianfranco Apicerni, e Alessio Bruno. I filmati del ragazzo che si lascia andare con Carmen Rimauro, quest'anno corteggiatrice di Manuel Vallicella, hanno profondamente colpito Valeria. Ma soprattutto sono state le parole di Alessio a turbarla e a scatenare le reazioni sul web. In un video lui ha ammesso di non sentire affatto la mancanza della fidanzata, con la quale convive da cinque anni e ha anche messo su un'attività, ma sente solo la nostalgia del gatto e non è certo che il loro rapporto debba andare avanti. Il fidanzato parla di un rapporto piatto, senza più nessuna curiosità e alcune volte le vorrebbe dire di fare la valigia e andarsene. Valeria chiederà presto un confronto, ma era arrivata per capire se quello era l'uomo giusto da sposare e molto probabilmente ha cambiato idea. La più criticata dal pubblico però è Francesca Baroni. La fidanzata bergamasca, arrivata a Temptation Island 2017 insieme a Ruben Invernizzi, fin da quando è rimasta da sola ha umiliato in tutti i modi il fidanzato. Ha raccontato di aver cominciato la relazione per gioco, ma lui non le trasmette fascino e non lo vede come maschio dominante. Tutto quello che lui fa la innervosisce, sarebbe da ipocrita dire che le manca perché non vedeva l'ora di staccarsi da lui ed è stanca della sua presenza. Ruben ha ascoltato tutto ai falò e ha promesso che le farà cambiare idea. Ma sul web gli fanno un consiglio solo: taglia tutto e mollala!

