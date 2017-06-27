Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Temptation Island 2017, molte coppie a rischio

Redazione Avatar

di Redazione

27/06/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Non ci sono soltanto Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, unica coppia di Uomini e Donne che si è rimessa in gioco, a rischio nella seconda puntata di Temptation Island 2017 perché i primi giorni da separati nel villaggio delle 'tentazioni' hanno messo in crisi diversi rapporti a cominciare da quello tra Valeria Bigella, affascinante ex corteggiatrice e scelta di Gianfranco Apicerni, e Alessio Bruno. I filmati del ragazzo che si lascia andare con Carmen Rimauro, quest'anno corteggiatrice di Manuel Vallicella, hanno profondamente colpito Valeria. Ma soprattutto sono state le parole di Alessio a turbarla e a scatenare le reazioni sul web. In un video lui ha ammesso di non sentire affatto la mancanza della fidanzata, con la quale convive da cinque anni e ha anche messo su un'attività, ma sente solo la nostalgia del gatto e non è certo che il loro rapporto debba andare avanti. Il fidanzato parla di un rapporto piatto, senza più nessuna curiosità e alcune volte le vorrebbe dire di fare la valigia e andarsene. Valeria chiederà presto un confronto, ma era arrivata per capire se quello era l'uomo giusto da sposare e molto probabilmente ha cambiato idea. La più criticata dal pubblico però è Francesca Baroni. La fidanzata bergamasca, arrivata a Temptation Island 2017 insieme a Ruben Invernizzi, fin da quando è rimasta da sola ha umiliato in tutti i modi il fidanzato. Ha raccontato di aver cominciato la relazione per gioco, ma lui non le trasmette fascino e non lo vede come maschio dominante. Tutto quello che lui fa la innervosisce, sarebbe da ipocrita dire che le manca perché non vedeva l'ora di staccarsi da lui ed è stanca della sua presenza. Ruben ha ascoltato tutto ai falò e ha promesso che le farà cambiare idea. Ma sul web gli fanno un consiglio solo: taglia tutto e mollala!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Morto Paolo Limiti, storico conduttore Rai. Il messaggio di Mara Venier

Articolo Successivo

Cristina Parodi conduttrice di Domenica In, il tweet per Massimo Giletti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025