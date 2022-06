Ms Marvel: trama, cast e dove vedere la nuova miniserie ambientata nel MCU

Ms Marvel è la nuova miniserie televisiva realizzata dai Marvel Studios e ambientata nel Marvel Cinematic Universe, in continuità con i film i con i prodotti seriali i televisivi del franchise; distribuita a partire da mercoledì 8 giugno 2022, la miniserie televisiva ha già appassionato gli spettatori di tutto il mondo, soprattutto per la sua portata emotiva e per i contenuti di una miniserie di questo genere che sembra piacere a tutti. Attraverso questa serie, infatti, la Marvel sembra aver fatto un vero e proprio passo in avanti nella costruzione dei personaggi i nella resa di trame e contenuti anche nelle serie TV e nelle miniserie, che costituiscono uno dei prodotti principali della celebre frase quattro del Marvel Cinematic Universe; ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Ms Marvel, e a proposito di trama, personaggi, cast dove vedere la miniserie televisiva ambientata nel MCU.

Trama di Ms Marvel

Per quanto riguarda la trama di Ms Marvel, naturalmente, l’approfondimento è reso necessario dalla visione delle singole puntate che possono essere osservate a proposito del prodotto ministeriale; naturalmente, però, la trama generale parla della protagonista, Kamala Khan, una sedicenne pakistana musulmana che vive nel New Jersey; si tratta di un’appassionata degli Avengers, in particolar modo di Captain Marvel, che passa gran parte del suo tempo a costruire storie fantastiche che le permettono di sfuggire dalla difficile e noiosa realtà quotidiana che vive; a quanto pare, però, le sue fantasie iniziano a diventare reali quando trova due bracciali che sono in grado di donarle dei poteri mistici, permettendole di diventare finalmente una supereroina così come aveva sempre sognato ammirando gli Avengers.

Cast e personaggi di Ms Marvel

Di seguito, sono elencati cast e personaggi di Ms Marvel, la nuova miniserie ambientata nel MCU e in continuità con i film del franchise. Si tratta dei seguenti attori:

Kamala Khan / Ms. Marvel, interpretata da Iman Vellani, doppiata da Sara Labidi.

Bruno Carrelli, interpretato da Matt Lintz: il migliore amico di Kamala.

Kareem / Red Dagger, interpretato da Aramis Knight.

Kamran, interpretato da Rish Shah.

Muneeba Khan, interpretata da Zenobia Shroff; madre di Kamala e moglie di Yusuf.

Yusuf Khan, interpretato da Mohan Kapur: padre di Kamala e marito di Muneeba.

Amir Khan, interpretato da Saagar Shaikh: fratello di Kamala.

Dove vedere Ms Marvel?

Ms Marvel è disponibile su Disney+, all’interno del catalogo dei film e delle serie TV Marvel. Accedendo sulla piattaforma, dopo aver sottoscritto un abbonamento, sarà possibile entrare nella sezione Marvel, scegliendo i titoli in base alle fasi del MCU o sulla base dei suggerimenti della piattaforma; naturalmente, sarà possibile cercare Ms Marvel anche direttamente nella barra di ricerca di Disney+.