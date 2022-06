Berardi va alla Juve? Il possibile trasferimento dell’attaccante del Sassuolo

Una delle ipotesi di mercato che si è diffusa nelle ultime ore riguarda il possibile trasferimento di Domenico Berardi alla Juve. L’attaccante del Sassuolo è stato il più prolifico, nell’ultimo campionato di Serie A 2021-2022, per quel che concerne la somma gol e più assist, avendo realizzato dei numeri importantissimi che fanno scuola alla maggior parte delle società di Serie A; per questo motivo, Domenico Berardi potrebbe andare alla Juve, raggiungendo diversi calciatori di grandissimo valore, tra cui sicuramente il connazionale Chiesa. Non tutti i tifosi juventini hanno reagito positivamente alla notizia secondo la quale il calciatore del Sassuolo andrà alla Juve. Tuttavia, sulla base del fatto che la formazione bianconera sta puntando in alto per quel che riguarda il suo mercato in entrata, la notizia che riguarda il trasferimento di Berardi alla Juve sembra essere più che una semplice indiscrezione.

Berardi va alla Juve? Le indiscrezioni di mercato per l’attaccante del Sassuolo

Negli ultimi anni sono state tantissime le piste che avrebbero portato Domenico Berardi a trasferirsi e a lasciare il sassuolo, dopo stagioni di grandissimo livello da parte dell’attaccante italiano; tuttavia, per quanto le sirene non mancassero, Berardi è rimasto al Sassuolo per diversi anni, assumendo anche un certo tipo di centralità all’interno della formazione neroverde.

A seguito della stagione 2021-2022, però, Domenico Berardi potrebbe andare alla Juve. La formazione bianconera sta cercando un rinforzo offensivo importante e, tra i tanti nomi che sono stati fatti, non manca anche quello di Berardi; rispetto ad altri profili, come quelli di Di Maria e Zaniolo, l’acquisto di Berardi potrebbe essere più sostenibile dal punto di vista economico, oltre che per quel che concerne l’ingaggio da dare al calciatore. Per questo motivo, si fa sempre più concreta la possibilità di Berardi che va alla Juve; ovviamente, non è ancora possibile sapere se sia stata realizzata una trattativa da parte della Juventus con il calciatore o con la società del Sassuolo.

Berardi va alla Juve? Non tutti i tifosi sono soddisfatti

Non tutti i tifosi della Juventus apprezzano la possibilità di Berardi che va alla Juve; leggendo sui social, infatti, molti tifosi della Juventus storcono il naso alla possibilità che l’attaccante italiano si trasferisca alla Juventus, soprattutto in virtù del fatto che la fascia destra è già interessata dalla presenza di Chiesa in attacco.

Allo stesso tempo, in oltre, in molti hanno parlato del fatto che Berardi ha sempre giocato in una squadra di metà classifica e, per questo, potrebbe non essere abituato a grandi piazze come quella della Juventus; in molti, per questo motivo, preferiscono un giocatore con più esperienza internazionale come Di Maria, che potrebbe portare un notevole aumento del tasso tecnico nella formazione bianconera.