Mutua animali domestici 2017, curare cani e gatti risparmiando il 50 %: info e costi

di Redazione 12/02/2017

Ormai cani e gatti fanno sempre più parte delle famiglie italiane: piccoli mostriciattoli a cui subito ci si affeziona diventando anche questi dei componenti del nucleo familiare. E come tutti anche loro ovviamente necessitano di cure e dedizione che spesso, soprattutto nelle famiglie numerose, potrebbero risultare anche troppo gravose. E' per questo che dal sistema privato Dottor Bau & Dottor Mau è arrivata la prima assistenza sanitaria per cani e gatti che consentirà ai padroni di risparmiare notevolmente per quanto riguarda le spese sanitarie, fin dal momento dei primi vaccini. Promossa dalla Mutua italiana assistenza sanitaria (Mias) e presentata qualche giorno fa direttamente presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la Mutua Animali Domestici 2017 si propone di portare avanti un nuovo sistema di tutela e di assistenza sanitaria per i nostri amici a quattro zampe d'affezione con la quale sarà finalmente possibile beneficiare di prestazioni sanitarie agevolate proprio come accade per le persone. Quanto costa la Mutua per cani e gatti e quali risparmi? Il costo della mutua animali domestici 2017 sarà di 120 euro all’anno per tutti e consentirà di beneficiare di molte prestazioni sanitarie che vanno dai primi vaccini necessari nei primi mesi di vita del cucciolo fino alla fase della cremazione. I risparmi saranno molti: in media, si calcola che ogni famiglia grazie alla Mutua per cani e gatti potrebbe risparmiare fino al 50 % delle spese ordinarie, agevolango così sia le famiglie ma anche il sistema sanitario veterinario. Inoltre, oltre a questo, tra i servizi offerti c'è anche 'Per Sempre', che garantisce una sistemazione particolare al cane o al gatto in caso di decesso o ricovero dell'adottante, in una struttura qualificata delle Guardie Ecozoofile di FareAmbiente.

