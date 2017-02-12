Home Attualità Standing Ovation, al via su Rai 1 il nuovo talent show di Antonella Clerici: info giuria e data inizio

Standing Ovation, al via su Rai 1 il nuovo talent show di Antonella Clerici: info giuria e data inizio

di Redazione 12/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Arriva finalmente su Rai 1 un nuovo talent show interamente dedicato alla musica e allo spettacolo e pensato per intrattenere tutta la famiglia. Sulla scia dei precedenti che già hanno riscontrato grande successo, Standing Ovation debutterà in prima serata sul piccolo schermo Rai proprio Venerdì 17 Febbraio e ci intratterrà per ben cinque appuntamenti nel corso dei quali si esibiranno diversi concorrenti e alla fine delle quali la giuria sceglierà i migliori: si tratta del primo programma dove a sfidarsi saranno ragazzini dagli 8 ai 17 anni che faranno coppia con i loro genitori di fronte a un pubblico di circa 300 persone e ben tre giurati. Padrona di casa del nuovo talent prodotto da Ballandi Multimedia non può che essere Antonella Clerici, la storica conduttrice de La Prova del Cuoco, mentre a comporre la speciale giuria di Standing Ovation saranno Loredana Bertè, Nek e Romina Power. Al via "Standing Ovation": Bertè, Nek e Power i giudici Perché si chiama Standing Ovation? Il talent show condotto da Antonella Clerici in onda da venerdì 17 febbraio su Rai 1, prende il suo nome proprio dalle modalità attraverso le quali verrà scelto il migliore concorrente. Sì, perché oltre al voto e al parere della giuria, le dieci coppie composte da genitori e figli e scelte tra oltre duemila, dovranno riuscire a conquistare in primo luogo il pubblico che avrà così il potere, con una standing ovation, di decretare il vincitore della serata tra i diversi concorrenti in gara. Nel corso delle cinque puntate del talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, i concorrenti dovranno così esibirsi portando sul palco le canzoni della loro vita e i più bei brani della musica italiana. Appuntamento venerdì 17 febbraio in prima serata Rai 1, non mancate!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp