“My Mind & Me”: cosa c’è da sapere sul documentario di Selena Gomez

Selena Gomez si apre al pubblico in “My Mind & Me”, il documentario sulle battaglie e i trionfi della star internazionale sarà presto disponibile.

Ecco cosa c’è da sapere sul prossimo progetto di Selena Gomez a proposito di temi trattati, trailer, data di uscita e dove guardare il documentario.

Di cosa tratterà My Mind & Me, il documentario di Selena Gomez

Dopo anni sotto i riflettori, Selena Gomez raggiunge un successo inimmaginabile. Ma proprio quando raggiunge una nuova vetta, una svolta inaspettata la trascina nell’oscurità. Questo documentario unico, crudo e intimo, copre il suo viaggio di sei anni verso una nuova luce.

La suddetta descrizione è stata fornita da Apple TV+ Press, è infatti il colosso statunitense ad essersi occupato della produzione del documentario di Selena Gomez, e ne tratterà anche la distribuzione.

Selena Gomez: My Mind & Me tratterà una vasta gamma di eventi che hanno costellato, nel bene e nel male, la vita della star americana dal 2013 ad oggi: sei anni di vicende personali e lavorative saranno oggetto del nuovo documentario della pupilla di Disney.

Attrice, cantante, produttrice, imprenditrice, attivista, Selena Gomez è una donna che seppur giovanissima ha lasciato il segno e lo ha fatto con la sua innata bontà d’animo. In My Mind & Me racconterà ai fan in tutta onestà che il suo percorso non è stato privo di ostacoli, bensì lungi dall’essere tale, e gli spettatori potranno vederlo con i propri occhi.

Le sue battaglie, contro una malattia autoimmune, l’ansia e la depressione, sono solo preludio ad un nuovo trionfo, quello sulla vita. Selena Gomez riparte e lo fa con una consapevolezza tutta nuova e desiderosa di fare del bene.

Il trailer di Selena Gomez: My Mind & Me è un’anteprima ricca di significato

È ora fuori il trailer di Selena Gomez: My Mind & Me, da cui emerge già dalle prime battute la profondità di significato insita in questo documentario.

“Sono grata di essere viva”, è una delle prime forti dichiarazioni di Selena Gomez nel trailer del suo documentario. Forse non tutti sanno che la cantante di Lose You To Love Me ha affrontato il lupus, una malattia autoimmune che l’ha costretta ad un trapianto per salvarsi la vita. “È chiaro che sono ancora qui per usare tutto quello che ho per aiutare gli altri”, continua la star.

Per il documentario My Mind & Me Selena Gomez ha anche registrato una nuova canzone, di cui è possibile ascoltare uno snippet nel trailer, tra cui la frase che racchiude il senso complessivo del documentario: “se qualcuno mi vede così allora non si sentirà solo”, questo l’obiettivo che Selena Gomez vuole raggiungere con il suo documentario.

E conclude: “So che questo è solo l’inizio per me”.

Data di uscita e dove guardare Selena Gomez: My Mind & Me

Selena Gomez: My Mind & Me è una produzione originale Apple, sarà quindi disponibile sulla piattaforma streaming Apple TV.

La data di uscita del documentario è il 4 novembre 2022.