Nadia Toffa, grave malore a Trieste: ricoverata in gravi condizioni

di Redazione 02/12/2017

La iena era nel capoluogo friulano per un servizio e si è sentita male nella hall dell’albergo: immediati i soccorsi, ora è ricoverata in terapia intensiva al Cattinara. Per i medici si tratta di una patologia cerebrale ed è in programma in serata il trasferimento al San Raffaele di Milano mediante elisoccorso. Le Iene su Facebook: ci stiamo prendendo cura di Nadia. Nadia Toffa ricoverata in ospedale a Trieste, le sue condizioni di salute La conduttrice e inviata de Le Iene, Nadia Toffa, è stata colpita da un grave malore a Trieste. La 38enne si è sentita male intorno alle 13.45 di oggi, sabato 2 dicembre 2017, mentre si trovava nella hall dell’hotel Victoria in Via Oriani (chiarisce Il Piccolo, giornale di Trieste, e non in camera come riportato in un primo momento). Fortuna vuole che l’albergo si trovi in posizione centrale e che i soccorsi sono arrivati tempestivamente, allertati dallo staff dell’hotel e della Toffa. Infatti, un’auto medicalizzata e un’ambulanza sono giunte sul posto per trasportare l’inviata d’assalto della trasmissione Mediaset all’ospedale triestino di Cattinara. Le attuali condizioni di salute della iena Nadia Toffa Secondo le prime indiscrezioni Nadia Toffa è arrivata in ospedale in gravi condizioni. La conduttrice 38enne è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva e per i medici è in prognosi riservata. La Direzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera di Trieste ha diramato una nota in cui conferma il ricovero della conduttrice all'Ospedale di Cattinara e conferma la diagnosi del personale medico, ovvero patologia cerebrale in fase di definizione. Inoltre, se le condizioni della donna lo permetteranno, è in programma il trasferimento mediante elisoccorso al San Raffaele di Milano. Nadia Toffa sta male, gli auguri de Le Iene su Facebook In tempi di social network, è normale che una notizia del genere trapeli molto in fretta e tutto il mondo del web si stringe intorno a Nadia Toffa augurandole una buona guarigione, in primis i suoi colleghi de Le Iene che le hanno dedicato un post. Al momento non sono stati rese note le motivazioni per cui l’inviata d’assalto e iena fosse a Trieste. In passato ha dedicato molti servizi televisivi al capoluogo giuliano in merito allo stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola. In più di un’occasione, la giornalista ha tentato di avvicinare la presidente della Regione FVG Debora Serracchiani, con cui ha avuto accesi battibecchi.

