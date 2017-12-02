Home Attualità Tomba di Gesù Sacro Sepolcro Gerusalemme, analisi rivelano data di costruzione

Tomba di Gesù Sacro Sepolcro Gerusalemme, analisi rivelano data di costruzione

di Redazione 02/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Importante scoperta scientifica: le analisi effettuate sulla tomba di Gesù nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme svelano che la data di realizzazione non è di 2000 anni fa, ma più recente. Sacro Sepolcro a Gerusalemme, la tomba di Gesù ha solo 1700 anni Un interessante documentario della National Geographic intitolato Il Sepolcro di Gesù – Miti e Misteri, ha documentato le ricerche e le analisi effettuate dagli scienziati a Gerusalemme. Le analisi al carbonio relative alla datazione della tomba rivelano però una data per certi versi sorprende, almeno per coloro che realmente credevano nell’autenticità del sepolcro. Ci si aspettava infatti che la tomba avesse 2000 anni circa, e invece si è scoperto che il sito è stato costruito 1700 anni fa. Una rivelazione che arriva proprio in procinto dell’Avvento e del Natale. Chi fece costruire la Tomba di Gesù a Gerusalemme La Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme fu costruita dall’Imperatore Costantino, la tradizione voleva però che il sepolcro al suo interno fosse realmente il luogo in cui era stato seppellito Gesù dopo la crocifissione nell’anno 0. Le analisi hanno confermato ciò che sostenevano gli scettici, ovvero che il monumento funebre è datato 345, quindi nello stesso periodo di Costantino che, a questo punto, risulta essere l’artefice unico del mito intorno al sepolcro di Gesù. Com’è noto, Costantino fu il primo imperatore cristiano: fu lui infatti ad accettare ufficialmente il Cristianesimo nell’impero romano facendone una religione a tutti gli effetti dopo le persecuzioni. Alcuni scienziati sostenevamo che l’opera non avesse più di mille anni, ma le analisi con il Carbonio 14 hanno dato altro esito. Tomba di Gesù Sacro Sepolcro a Gerusalemme, fede e scienza a confronto La nuova datazione offerta dagli scienziati ricolloca il sito indietro nel tempo. Nell’ottobre 2016, in occasione dei lavori di restauro dell’edicola, il team scientifico del Politecnico di Atene ha potuto aprire, per la prima volta dopo secoli, la tomba. Il documentario della National Geographic segue il team di esperti nel corso dei lavori di restauro dell’edicola, e grazie all’apertura della tomba e agli esami, oggi si sa che la tomba è stata creata 1700 anni fa. Il rivestimento di marmo che ricopre il letto funerario, probabilmente, è stato fissato intorno al 1555. Rimane naturalmente un mistero insolubile da un punto di vista scientifico stabilire se da qualche parte vi sia realmente la tomba del Nazareno chiamato Yehoshua Ben Joseph, crocifisso, sepolto e poi resuscitato secondo le scritture sacre e che noi conosciamo come Gesù.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp