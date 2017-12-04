Home Scienza e Tecnologia Whatsapp aggiornamento: ecco come bloccare i contatti nei gruppi

di Redazione 04/12/2017

In arrivo un nuovo aggiornamento su Whatsapp! Dopo il recupero dei messaggi cancellati dal mittente ecco in arrivo un'altra grande novità. A breve sarà possibile bloccare i contatti nei gruppi, impedendogli di inviare messaggi. La domanda è: come sarà possibile attivare la nuova funzione? Whatsapp, ecco come cancellare i messaggi Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di leggere diverse news relative agli aggiornamenti di Whatsapp. Una delle più grandi rivoluzioni relative all'applicazione di messaggistica riguarda proprio le nuove modalità per cancellare i messaggi. Se ben ricordate nel momento in un un messaggio o una nota vocale venivano inviati era impossibile tornare indietro, il danno era fatto. In questi mesi però gli sviluppatori di Whatsapp hanno studiato una funzionalità che permette la cancellazione del messaggio... Anche se comunque arriva la notifica al destinatario della vostra azione. Quest'ultimo a sua volta potrà leggere il testo andando nella sezione "registro", dove potrà leggere i primi 150 caratteri del "Whatsapp". Le novità relative all'applicazione però non finiscono qui. Nelle ultime ore è arrivato anche un nuovo aggiornamento, ecco cosa sta succedendo. Bloccare i contatti nei gruppi Whatsapp, il nuovo aggiornamento in arrivo Nelle ultime ore si è diffusa la notizia relativo a un nuovo Whatsapp aggiornamento. A breve infatti sarà possibile usufruire della funzionalità "gruppi con restrizione". Questa è stata realizzata per coloro che hanno la necessità di comunicare con delle persone, senza che queste però intervengano magari con una valanga di messaggi facendo perdere il filo del discorso. Nei "gruppi con restrizione" inoltre sarà possibile anche sbloccare i destinatari per non più di 72 ore, al fine di permettere l'invio di messaggi importanti, scambio link o documenti. Quando saranno attivati i "gruppi con restrizione"? Al momento non è stata data una data certa per il download del nuovo Whatsapp aggiornamento, che dovrebbe arrivare comunque nei primi mesi del 2018.

