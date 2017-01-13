Home Economia & Lavoro Nasce la bancassurance con l’accordo tra Zurich e CRS

di Redazione 13/01/2017

Sempre di più le Banche stanno andando sulla via della proposta di prodotti assicurativi ai propri clienti, incrementando il ventaglio di servizi offerti, con l’obiettivo di ampliamento del Business. Si registra oggi un accordo esattamente in questa direzione, firmato tra l’importante compagnia assicuratrice Zurich e la Cassa di Risparmio di Savigliano. Questo istituto bancario ha avuto origine a Savigliano, importante cittadina nel cuneese. La Banca fu fondata nel lontano 1858 per rispondere ad un’esigenza di sostegno all’economia locale e da allora non ha mai allentato il legame forte con il territorio, mantenendo ancora oggi un ruolo di forte supporto per le famiglie e le imprese sul territorio. La sua forte presenza, anche attraverso 25 filiali, consente a Zurich un’importante penetrazione sul territorio del Nord ovest con la proposta di vari prodotti inerenti al ramo vita, in questo periodo in evidente sofferenza a livello globale a causa delle varie difficoltà ad ottenere rendimenti dagli investimenti che le assicurazioni operano. L’accordo tra la compagnia assicuratrice e la Banca, tende a dare ai clienti dell’Istituto un servizio in più mentre per la Zurich è un valido strumento per ampliare le possibilità di sottoscrizione di polizze vita in un momento difficile.

