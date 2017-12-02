Home Economia & Lavoro Natale 2017: prezzi aumentano, via al fai da te e acquisti online

Natale 2017: prezzi aumentano, via al fai da te e acquisti online

di Redazione 02/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Manca meno di un mese alle feste natalizie e già da qualche settimana le famiglie iniziano a pensare ai preparativi per i tradizionali festeggiamenti col timore dei prezzi, per questo in media ci saranno più acquisti online e abbondanza di fai da te per regali, addobbi albero e casa e menù. Acquisti Natale 2017, consumatori acquistano online e si dedicano al fai da te Non è un mistero che la situazione economica italiana è in un momento di staticità, ma sono tante le famiglie italiane che per questo Natale 2017 rivedranno l’organizzazione e le scelte economiche per decorazioni, tavola delle feste e per i regali. Il potere d’acquisto delle famiglie è ai minimi, come negli anni precedenti, quindi, anche quest’anno, si celebrerà un Natale all’insegna del risparmio e della sobrietà sia per l’acquisto dei regali che per i festeggiamenti. Secondo le prime stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il budget che ogni famiglia stanzierà per i regali di Natale sarà di 129,90 Euro, per un giro di affari complessivo di circa 3,24 miliardi di Euro. Comportando un incremento della spesa rispetto al 2016 del +4,1%. Un aumento determinato da un maggior numero di regali per i bambini e da una ripresa dell’abitudine a scambiare piccoli doni tra adulti, a cui molti, negli anni passati avevano rinunciato. Consumatori acquistano di più online grazie a Black Friday e Cyber Monday Nel dettaglio a crescere maggiormente sono i prezzi degli addobbi e degli alberi di Natale artificiali seguiti dai giocattoli e dai prodotti alimentari. In netta diminuzione gli articoli da regalo tradizionali, quali profumi, libri, borse, e altro, e gli articoli da regalo tecnologici. Questo per la larga diffusione degli acquisti online, visto che grazie al Black Friday e al Cyber Monday si sono trovati prezzi vantaggiosi. Una ricerca effettuata da PayPal, ha evidenziato che i consumatori italiani prediligono acquistare i regali natalizi online, principalmente per l’istantaneità dell’acquisto, per evitare lunghe code e resse, caratteristiche di questo periodo dell’anno, per una maggiore scelta di prodotti, anche particolari, e per cogliere offerte e sconti introvabili nei negozi fisici. Buoni e gift card in pole a Natale 2017, regali food e fai da te Come riscontrato negli anni passati, inoltre, è ancora frequente l’acquisto di buoni o gift card di ogni tipo, da poter spendere nei negozi di elettronica, negozi sportivi e di abbigliamento, in librerie e supermercati. Come lo scorso anno, sono ancora molto gettonati, soprattutto per i più giovani, i buoni da utilizzare su piattaforme per l’acquisto di musica, ebook e app. Tra le novità del 2017 emerge una forte propensione per i regali food: corsi di cucina, di degustazione vino e simili, libri di ricette o guide enogastronomiche, utensili di vario genere, prodotti tipici e soprattutto proprie creazioni culinarie. Oltre al risparmio economico, quello “Fai da Te” risulta unico e particolare e sostiene l’educazione al riciclo e al riuso dei materiali per quanto riguarda i più piccoli.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp