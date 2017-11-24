Home Attualità Natale 2017, quanto costeranno Pandoro e Panettone alle famiglie italiane

di Redazione 24/11/2017

Anche se manca poco più di un mese, qualche negozio ha già messo in vendita sugli scaffali i dolci tipici natalizi, ma c’è poca aria di festa vedendo i loro prezzi. Pandoro o Panettone, quanto costeranno questi dolci a Natale 2017 Puntuale come ogni anno ecco che arriva il Natale e l’ansia da corsa ai regali e al pandoro e panettone: molte famiglie si troveranno a fare i conti con le tante rinunce a causa della propria situazione economica, soprattutto le famiglie più giovani. Prospettive di lavoro scarse o addirittura nulle, mutuo e tasse da pagare, i bolli e i vari finanziamenti incidono in maniera determinante sul potere d’acquisto, senza pensare ai festeggiamenti. Infatti, durante queste festività ormai imminenti è d’uopo improntare gli acquisti all’insegna del risparmio, cercando di non rinunciare alle tradizioni. Ricetta pandoro e panettone tutelata da un decreto in Italia Secondo un recente sondaggio, il budget destinato ai regali verrà ridotto e i menù sulle tavole degli italiani saranno riadattati, ma non mancheranno i tipici dolci natalizi. Nonostante il caso delle uova contaminate dal Fibronil, che ha causato non pochi problemi nella produzione di molti prodotti, i soffici dolci sono già in vendita nei supermercati più forniti. Per essere definito panettone o pandoro, un prodotto artigianale e non deve rispettare determinati canoni imposti dal relativo Decreto Ministeriale, attivo dal 2005, emanato dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel quale sono specificati ingredienti e percentuali minime. Ma quanto costeranno questi prodotti dolciari da forno del Natale 2017? L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha realizzato un monitoraggio sui costi dei pandori e dei panettoni e sulle tipologie più diffuse, prendendo come riferimento le più comuni marche presenti sul mercato. Prezzi pandoro e panettone Natale 2017 in aumento, differenza tra artigianali e industriali Entrambi gli impasti dei due dolci natalizi risultano essere molto semplici, a differenza della lavorazione che prevede tempi lunghi, ma le varianti presenti sul mercato sono molteplici, soprattutto per il panettone. Secondo il monitoraggio, un pandoro da 1 kg può arrivare a costare in media 7,00 Euro, mentre per i panettoni industrializzati, la media si attesta intorno agli 8,56 Euro per 1 kg di prodotto. Le confezioni di mini panettoni per i più piccoli, da 100 gr, che in media arrivano a costare 2,15 Euro, oppure i panettoni con farciture diverse rispetto alla classica ricetta o con aggiunte speciali come frutta, gocce di cioccolato o con l’esclusione dei canditi, la spesa media viene calcolata a 10,99 Euro. Per non parlare di chi soffre di celiachia, intolleranze al glutine o di altro genere. Per questo, negli ultimi anni, alcune industrie produttrici, hanno realizzato appositi prodotti, come pandori e panettoni senza glutine e biologici. In merito, non sono molte le aziende che si sono adoperate alla realizzazione di prodotti ad hoc ma le poche che hanno scelto di mettere in commercio tali prodotti, hanno applicato prezzi elevati, visto che dall’indagine si evince che la spesa media è di 12,76 Euro per 500 gr di prodotto. Ci sono anche delle persone che prediligono prodotti artigianali: i fornai e le pasticcerie durante il periodo natalizio vendono panettoni e pandori realizzati da loro e il costo finale dei loro prodotti non industriali varia a seconda delle dimensioni e di conseguenza del peso, arrivando a costare in media 31,00 Euro.

