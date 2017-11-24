Home Scienza e Tecnologia Firefox Quantum e siti compromessi, nuova funzione contro furto dei dati

di Redazione 24/11/2017

Una nuova funzione di Mozilla Firefox potrebbe segnalare i siti pericolosi e il furto dei dati personali, ecco come Mozilla Firefox difende gli utenti: nuovo aggornamento tutela utenti dopo visitato siti compromessi Dopo la ricerca arrivata dall’Università di Princeton si è parlato molto del session replay scripts: solo negli Stati Uniti, sono oltre 400 le pagine web che effettuando questa procedura assolutamente truffaldina e illegale, rubando i dati degli utenti che navigano sui vari siti Internet. Il motore di ricerca Firefox sembrerebbe aver risolto definitivamente il problema grazie a un nuovo aggiornamento anti truffa. Firefox Quantum in prima linea contro i furti di database La nuova funzione verrà inclusa nel nuovo aggiornamento di Firefox Quantum. Mozilla continuerà ad introdurre miglioramenti per proteggere la navigazione degli utenti, e una difesa potrebbe essere la visualizzazione di un avviso per i siti compromessi. Secondo indiscrezioni, questa funzione dovrebbe permettere di verificare se le credenziali di accesso, di solito indirizzo email o username, devono obbligatoriamente essere modificate a causa di un probabile furto del database subito dagli stessi fornitori del servizio. Insomma, il browser si sta autotutelando dagli hacker e permetter ai suoi fruitori di avere un livello alto di difesa, specialmente dopo le clamorose falle sulla sicurezza di siti e motori di ricerca considerati inespugnabili. Mozilla Firefox, come funziona il nuovo aggiornamento anti truffatori di Quantum La funzionalità anti intrusione è ancora in fase di sviluppo, ma è disponibile sotto forma di add-on. Si sa che è già stato pubblicato il codice sorgente che deve essere compilato e aggiunto a Firefox Developer Edition. Significa che quando un utente visiterà un sito compromesso, apparirà un pop-up che permetterà di digitare l’indirizzo email. Sicuramente il codice sarà integrato nel browser. Scopo di questo aggiornamento importante è dire agli utenti come difendersi, inserendo password diverse per più servizi e cambiandole una volta visitato un sito poco affidabile.

