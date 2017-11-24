Firefox Quantum e siti compromessi, nuova funzione contro furto dei dati
di Redazione
24/11/2017
Una nuova funzione di Mozilla Firefox potrebbe segnalare i siti pericolosi e il furto dei dati personali, ecco come
Mozilla Firefox difende gli utenti: nuovo aggornamento tutela utenti dopo visitato siti compromessiDopo la ricerca arrivata dall’Università di Princeton si è parlato molto del session replay scripts: solo negli Stati Uniti, sono oltre 400 le pagine web che effettuando questa procedura assolutamente truffaldina e illegale, rubando i dati degli utenti che navigano sui vari siti Internet. Il motore di ricerca Firefox sembrerebbe aver risolto definitivamente il problema grazie a un nuovo aggiornamento anti truffa.
Firefox Quantum in prima linea contro i furti di databaseLa nuova funzione verrà inclusa nel nuovo aggiornamento di Firefox Quantum. Mozilla continuerà ad introdurre miglioramenti per proteggere la navigazione degli utenti, e una difesa potrebbe essere la visualizzazione di un avviso per i siti compromessi. Secondo indiscrezioni, questa funzione dovrebbe permettere di verificare se le credenziali di accesso, di solito indirizzo email o username, devono obbligatoriamente essere modificate a causa di un probabile furto del database subito dagli stessi fornitori del servizio. Insomma, il browser si sta autotutelando dagli hacker e permetter ai suoi fruitori di avere un livello alto di difesa, specialmente dopo le clamorose falle sulla sicurezza di siti e motori di ricerca considerati inespugnabili.
Mozilla Firefox, come funziona il nuovo aggiornamento anti truffatori di QuantumLa funzionalità anti intrusione è ancora in fase di sviluppo, ma è disponibile sotto forma di add-on. Si sa che è già stato pubblicato il codice sorgente che deve essere compilato e aggiunto a Firefox Developer Edition. Significa che quando un utente visiterà un sito compromesso, apparirà un pop-up che permetterà di digitare l’indirizzo email. Sicuramente il codice sarà integrato nel browser. Scopo di questo aggiornamento importante è dire agli utenti come difendersi, inserendo password diverse per più servizi e cambiandole una volta visitato un sito poco affidabile.
Articolo Precedente
Natale 2017, quanto costeranno Pandoro e Panettone alle famiglie italiane
Articolo Successivo
Uomini e Donne Trono Over, Tina attacca Gemma, Anna esce con Guido
Redazione