Grande Fratello Vip, per chi è la dedica d'amore di Cecilia Rodriguez?

di Redazione 25/11/2017

Il Grande Fratello Vip senza ombra di dubbio è stata segnata dalle love story di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen all'interno della casa sembra che sia riuscita a trovare se stessa, eliminando ciò che non andava nella sua vita... Compreso il fidanzato Francesco Monte. Ma per chi è la dedica d'amore pubblicata da Cecilia Rodriguez? Cecilia Rodriguez e Francesco Monte sono tornati insieme? Questa prima settimana fuori dal casa del Grande Fratello Vip di Cecilia Rodriguez è stata particolarmente silenziosa. La modella argentina aveva sempre dichiarato che nel momento in cui avesse lasciato il reality sarebbe andata alla ricerca dell'ex fidanzato Francesco Monte ma non solo.. Nel corso delle settimane Chechu ha più volte parlato di Monte con una particolare nostalgia, al punto che i fan hanno iniziato a chiedersi se una volta fuori dal reality la passione potesse tornare. Nel corso di queste ultime ore però sembra esser stata smentita la notizia che raccontava il rifiuto di un ipotetico confronto per i due ragazzi. Cecilia Rodriguez e Francesco Monte sono tornati insieme? L'argentina oggi ha lanciato un messaggio davvero importante, scopriamolo insieme. La dedica d'amore di Cecilia Rodriguez In questi giorni Cecilia Rodriguez è stata costantemente attaccata per l'episodio dell'armadio hot. Cosa sia successo in realtà resta ancora un mistero, anche se l'argentina ha più volte sottolineato come in realtà con Ignazio Moser ci sia stato solo un bacio. Durante queste ultime ore però i fan si chiedono a chi sia indirizzata la dedica d'amore di Cecilia Rodriguez pubblicata sui giornali? Chechu ha affermato di guardare il Grande Fratello Vip per tenere sotto controllo il nuovo fidanzato Ignazio Moser. Che sia amore? Ecco la risposta: "Quando ho chiarito con Francesco mi sono sentita libera e ho avuto il coraggio di fare quello che avevo voglia di fare, prendendomi tutte le responsabilità. Questo è un innamoramento, non infatuazione. Tra l'altro mi piace molto anche andare in bici e imparerò a vendemmiare molto presto".

