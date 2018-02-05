Caricamento...

Nazionale di calcio, Gigi Di Biagio è il nuovo ct della squadra

05/02/2018

Dopo l'addio ai Mondiali il 2018 per la Nazionale di calcio italiana sembra essere un anno di assestamento. Nel corso delle ultime ore è stata ufficializzata la nomina di Gigi Di Biagio come nuovo ct della squadra

Italia esclusa dai mondiali di calcio 2018

La fine del 2017 è stata segnata purtroppo della notizia secondo cui l'Italia non riuscita a qualificarsi nel girone dei mondiali. Impossibile dimenticare i vari titoli di giornali che parlavano appunto di "Italia esclusa dai mondiali di calcio 2018", ma non solo a questo va aggiunto anche lo sconforto di Gigi Buffon dopo la sconfitta contro la Svezia... Un qualcosa che non accadeva da ben 60 anni. L'ultimo caso di mancata qualifica al mondiale per l'Italia infatti avvenne nel 1958.

Giampiero Ventura esonerato dalla Nazionale italiana

La sconfitta contro la Svezia ha segnato anche Giampiero Ventura esonerato dalla carica di ct della Nazionale italiana. I tifosi nell'immediato si sono scatenati contro la gestione tattica dell'allenatore, le accuse mosse sono state belle: i giocatori non sono stati preparati come si deve. La mancata qualificazione ai mondiali però In un certo qual modo ha preoccupato più i tifosi della Juventus, dato che probabilmente Gigi Buffon non potrà essere presente ai Mondiali del 2022.

Gigi Di Biagio nuovo CT della Nazionale

Nel corso di queste ultime ore però è stata ufficializzata la nomina di Gigi Di Biagio nuovo ct della Nazionale italiana. Questo infatti guiderà la nazionale degli Azzurri in due gare amichevoli in programma per il 23 e il 27 marzo, una contro l'Argentina è una contro l'Inghilterra. La decisione è stata presa qualche ora fa dalla Federcalcio, sottolineando che è Gigi Di Biagio in questo frangente continuerà ad essere alla carica come ct anche della Nazionale under 21. Quanto detto fa nascere un nuovo interrogativo: ci sarà quindi il ct che guiderà la Nazionale italiana tra il 2018 e il 2020? Il toto-nomi ancora una volta resta concentrato su Antonio Conte che si è autoescluso qualche anno fa, Mancini, Ancelotti e Prandelli... Chi sarà dunque l'uomo giusto?
