Netflix non consentirà più la condivisione delle password: la nuova policy

È ufficiale, niente più account condivisi su Netflix: svelati i primi dettagli delle nuove misure anti-condivisione delle password.

Netflix non consentirà più la condivisione delle password

Netflix ha stimato che oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano il servizio di streaming attraverso le credenziali di accesso di qualcun altro. Spera che ponendo fine alla condivisione degli account, ne beneficeranno le entrate dell’azienda. Tuttavia, potrebbe verificarsi il contrario.

Il Centro assistenza Netflix ha introdotto una nuova pagina che descrive come gli account possono e non possono essere condivisi.

Di seguito per tutti i dettagli sulla nuova policy di condivisione di una password su Netflix.

Nuova policy di Netflix per la condivisione delle password

Chi può condividere l’account di Netflix? Gli account Netflix sono ancora condivisibili, ma solo all’interno di un unico nucleo familiare. Per accertarsi che i dispositivi siano associati ad una sola casa, Netflix chiederà ora agli utenti di connettersi alla rete Wi-Fi della propria abitazione, aprire l’app o il sito Web Netflix e guardare qualcosa almeno una volta ogni 31 giorni.

Si può ancora condividere Netflix con qualcuno che non vive nella stessa casa? No, gli account devono essere utilizzati solo all’interno di una famiglia. Netflix chiederà agli utenti che tentano di accedere da un luogo diverso di registrare un proprio account e bloccherà il loro accesso. Netflix NON inizierà ad addebitare automaticamente costi aggiuntivi ai titolari di account le cui informazioni vengono utilizzate al di fuori delle loro case.

Si potrà usare Netflix mentre si viaggia? L’accesso a Netflix al di fuori della propria abitazione può comportare il blocco del dispositivo in uso. La soluzione proposta da Netflix è la seguente: gli utenti in viaggio che desiderano utilizzare Netflix su una smart TV dell’hotel, un laptop aziendale, ecc. possono richiedere un codice temporaneo al servizio al momento dell’accesso. Ciò consentirà loro di accedere al proprio account per sette giorni consecutivi.

Come prevenire che Netflix blocchi l’account? I dispositivi devono accedere alla rete Wi-Fi dell’abitazione associata all’account almeno una volta ogni 31 giorni, questo renderà i dispositivi “affidabili”, che Netflix ricorderà e lascerà sbloccati. Se un dispositivo viene bloccato erroneamente, si dovrà contattare Netflix per sbloccarlo.

Come fa Netflix a sapere se il dispositivo non si collega nell’abitazione principale? Netflix utilizza informazioni come indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account per determinare se un dispositivo è connesso alla posizione principale dell’account.