Neve arancione: est Europa avvolta nel mistero

Neve arancione: est Europa avvolta nel mistero

di Redazione 26/03/2018

I fenomeni climatici ormai tendono a farci stupire ogni giorno di più. E dopo un interno bizzarro, che non ha rispettato per nulla il clima degli anni scorsi, c'è ancora tanto da stupirsi e da sgranare gli occhi. Neve arancione, strano fenomeno Ecco immaginiamo di sciare su un manto di neve che invece di essere bianca è arancione. Beh è possibile, anzi questo è l’insolito scenario che ha coinvolto i giorni scorsi alcune regioni della Russia e dell'Europa orientale e le cui foto, ovviamente, stanno facendo il giro del web. Il raro e curioso fenomeno della neve arancione non ha a che fare con la magia e non è un fake. Secondo i meteorologi, è un evento che arriva all'incirca ogni 5 anni ed è dovuto al fatto che la sabbia, che proviene da una tempesta del deserto del Sahara, insieme a polvere e pollini si va a mischiare alla neve, in questo caso a quella caduta in Europa Orientale e in Russia. Le regioni montuose di Ucrania, Bulgaria, Romania e appunto Russia si sono così come in una favola trasformate in paesaggi simili a quelli di Marte. Neve arancione, i meteorologi cosa pensano La sabbia è arrivata in alti strati dell’atmosfera insieme a polveri e pollini; secondo i meteorologi è un fenomeno che si verifica circa ogni cinque anni, ma questa volta è stato particolarmente intenso. Molti sciatori hanno postato su vari social network delle fotografie delle piste paragonandole ai panorami di Marte. Sciatori e snowboarder, sorpresi e affascinati dalle originali piste, hanno messo i loro scatti su facebook e twitter per dare prova del fenomeno della neve arancione che questa volta sembra essere stata una cosa fantasticamente inaspettata.

