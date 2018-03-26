Home Scienza e Tecnologia WhatsApp ancora aggiornamenti, cosa cambia nei messaggi?

di Redazione 26/03/2018

L'app di messaggistica più famoso al mondo cambia di nuovo aspetto? WhatsApp ancora aggiornamenti in arrivo, scopriamo insieme cosa cambia nei messaggi WhatsApp messaggi, i nuovi aggiornamenti Come più volte abbiamo già avuto modo di raccontare qui sul Lettera35 sono diversi gli aggiornamenti che hanno visto cambiare significativamente i WhatsApp messaggi. Non a caso quotidianamente vengono pubblicate delle notizie che raccontano di nuovi aggiornamenti per l'app di messaggistica in arrivo, ma di questo In realtà se ne concretizza ben pochi. Una delle novità più salienti che è arrivata a fine 2017 senza ombra di dubbio è la possibilità di poterle cancellare i messaggi inviati entro 7 minuti, anche se la notifica arriverà comunque all'utente il destinatario. Oggi infatti si torna a parlare del WhatsApp messaggi, cosa cambia nell'app? Messaggi su WhatsApp, Come trasferire il denaro? Le cose di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di parlare anche di WhatsApp business, avete la possibilità di utilizzare l'app per il trasferimento di denaro tra un utente privato e magari una società. Questa possibilità è stata seguita dalla realizzazione di account business, per gli utenti che hanno bisogno di utilizzare determinate funzionalità di WhatsApp business come azienda e quindi non come utenti semplici. Lo strumento in questione messe a disposizione da WhatsApp e i suoi aggiornamenti al momento è in fase sperimentale in India, dove diversi gruppi bancari e finanziari stanno già gestendo in modo positivo i trasferimenti monetari. In Italia, mentre l'attesa incalza, è stato già reso disponibile l'estensione WhatsApp per quanto riguarda gli account business. WhatsApp aggiornamenti, quando scaricarli? Dopo fatto questo breve riassunto torniamo a parlare di quelli che sono WhatsApp aggiornamenti e di quanto scaricarli. Il quartier generale dell'app di messaggistica più famosa al mondo ha annunciato l'arrivo di un nuovo aggiornamento che rivoluzionerà l'uso di WhatsApp. Ma stiamo parlando del note audio trasformati in video, ma bensì degli adesivi che siamo già abituati ad usare su Line e Messenger. Attenzione però, aggiornamento WhatsApp Potrei essere scaricato a breve, Ma gli adesivi non avranno lo stesso aspetto dell'app appena segnalate è il motivo di quanto detto davvero molto semplice... La priorità di WhatsApp restano comunque gli emoji, motivo per cui gli sviluppatori hanno deciso di adeguarsi in un certo qual modo ai competitor senza tralasciare ciò che gli utenti amano di più appunto come le faccine su Whatsapp.

