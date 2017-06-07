Home Intrattenimento Temptation Island 2017 Valeria Vassallo e Roberto Ranieri sono tornati insieme?

di Redazione 07/06/2017

Temptation Island 2017 sta per tornare e i fan del programma si chiedono: come stanno le ex coppie protagoniste della stagione 2016? Lo scorso anno una delle storie che ha colpito di più è stata quella di Valeria e Roberto. Il ragazzo, se ricordate, ha ceduto alla tentazione lasciando la fidanzata dopo dieci anni per cominciare una nuova relazione con la sua tentatrice. Ma un anno dopo il programma Valeria Vassallo e Roberto Ranieri sono tornati insieme? Temptation Island 2017 ormai è alle porte, anche se ancora non è stato reso ufficiale il giorno in cui lo show andrà in onda. La prima conferma è arrivata da Andrea Melchiorre, infatti l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si metterà in gioco come diavolo tentatore tra le coppie. Secondo alcuni rumors il modello potrebbe aver già avvistato la sua preda, ovvero Soleil Sorge ma al momento non è stato ufficializzato nulla. Mentre nuove coppie sono già pronte per mettersi in gioco, ecco che i fan si chiedono: come sono andate le vite degli ex concorrenti di Tamptashion Island? Oggi ha deciso di far parlare di sé Valeria Vassallo. La ragazza siracusana venne lasciata da Roberto Ranieri per cominciare una nuova relazione con la sua tentatrice, la quale a sua volta si dichiarò non pronta per una nuova relazione. Nell'arco dei mesi si è parlato più volte di un ipotetico ritorno di fiamma nella coppia, sempre smentito dalla Vassallo. Un anno dopo la domanda dei fan resta sempre la stessa: Valeria Vassallo e Roberto Ranieri sono tornati insieme? A rivelare la verità sulla coppia è stata Roberto Ranieri su Instagram. Dunque pace fatta con Valeria Vassallo? "Esattamente un anno fa, esatta a quest'ora le mie labbra sfioravano le sue per l'ultima volta!! Adesso sto benissimo, ma spero davvero che la stessa cosa valga per lei. Si cresce, si matura, si prendono strade diverse...".

