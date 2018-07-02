Toto Cutugno malore in Belgio, concerto annullato

L'artista italiano molto apprezzato all'estero, doveva esibirsi nel corso di una manifestazione in Belgio ma dopo un malore ha dovuto annullare la partecipazione al concerto. Le condizioni di Toto Cutugno sono stabili e non corre alcune pericolo.

Concerto Toto Cutugno annullato in Belgio

Quella di Toto Cutugno è una delle voci italiane più apprezzate all'estero. Immaginate l'attesa dei fan di ascoltarlo a Esplanade de l'Avenir, nella cittadina di Seragne, in Belgio. Purtroppo a causa di un malore l'artista è stato costretto ad annullare la sua esibizione ed è stato ricoverato all'ospedale di Liegi. La notizia è stata data sui social dall'assessore allo sport e alla cultura cittadina di Seraigne e ha fatto il giro del mondo.

Condizioni di salute di Toto Cutugno

Inizialmente si è parlato di un attacco cardiaco ma lo staff del cantante e i familiari non hanno rilasciato alcun comunicato per smentire la notizia. È stato proprio Toto Cutugno a riferire all'ANSA che presto sarà dimesso dall'ospedale e a rassicurare tutti i fan circa le condizioni di salute. Il problema di salute è stato causato dal caldo eccessivo, uno stato di debolezza che gli ha impedito di esibirsi. In ospedale Toto Cutugno si sente come a casa sua e presto riprenderà il tour internazionale

Compleanno di Toto Cutugno

Il 7 luglio è ilche spegne 75 candeline. L'artista vuole festeggiare alla grande e dimenticare presto quanto accaduto. È davvero difficile provare a riassumere la, che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1980 e ha collezionato una serie di secondi posti che sono nella storia della kermesse canora. Autore e cantautore di brani che rappresentano l'Italia è molto amato nell'est europeo, insieme ad Al Bano e Romina e Pupo.