Nicola Panico e Sara Affi Fella contro il pubblico di Temptation Island 2017

14/07/2017

Nicola Panico e Sara Affi Fella contro il pubblico di Temptation Island 2017. La coppia sta creando non poche discussioni, Nicola Panico per via delle sue ultime battute e Sara Affi Fella perché ancora sta temporeggiando nella decisione. Il pubblico che segue il programma sostanzialmente si chiede: "Come mai fidanzate/fidanzati poco rispettati non vi ribellate?". Temptation Island 2017 ha infuocato gli animi del pubblico che ogni lunedì segue lo speciale su Canale 5. Nel mirino delle critiche sono finiti Nicola Panico e Sara Affi Fella. Il ragazzo ha letteralmente fatto rabbrividire i fan del programma a causa di alcune sue affermazioni, definite anche fin troppo maschiliste. L'ultima battuta detta da Nicola Panico che ha scatenato una vera e propria bufera è stata:  "Non è più la ragazzina che ho cresciuto". L'unica colpa della ragazza sarebbe stata quella di aver fumato le sigarette in un modo provocante, la cosa non è ancora molto chiara. In questo frangente però le attenzioni di Andrea Melchiorre verso la ragazza diventano sempre più insistenti, al punto da incitare il pubblico dicendo alla ragazza di vivere con leggerezza e far spazio ai nuovi amori che arriveranno, lasciando così definitivamente Nicola Panico. Nicola Panico e Sara Affi Fella contro il pubblico di Temptation Island 2017. Il fidanzato "maschilista" a quanto pare però ha deciso di rispondere attraverso un post sui social: "Non sono maschilista. Sono cresciuto con mia mamma e le mie zie, adoro le donne e li considero esseri superiori in molte cose!". L'apparenza di Nicola Panico ha ingannato tutti, compresa Sara Affi Fella?  
