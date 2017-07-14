Caricamento...

Le Iene contro Manuela Arcuri, l'attrice non riesce a sfuggire all'agguato?

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2017

Le Iene contro Manuela Arcuri? A quanto pare l'attrice non è proprio riuscita a sfuggire al loro agguato durante le vacanze estive. D'altronde lo sanno tutti, gli inviati del noto programma non si fermano davvero davanti a nulla... Ma cosa sarà successo a Manuela Arcuri da scomodarli fino a Ibiza. Le Iene contro Manuela Arcuri, sembra davvero una cosa impossibile eppure è successo qualcosa nel cuore di Ibiza.  Per l'attrice il 2017 non è stato un anno particolarmente facile. Dopo il ritorno in televisione con il telefilm Il bello delle donne... Qualche anno dopo, Manuela Arcuri non ha ottenuto il successo sperato dalla serie. Comunque  sia l'attrice, archiviata la parentesi dolorosa, ha deciso di concedersi un po' di relax con la sua famiglia a Ibiza. Sole, mare e tanto divertimento lontano dal gossip italiano. Ma a quanto pare le cose non sono andate come sperava l'attrice, dato che è stata scovata de Le Iene Pio e Amedeo come dimostrato da uno scatto postato sui social. Ma Le Iene non vanno mai in vacanza? Non solo, nel momento in cui è apparso lo scatto sui social tutti hanno cominciato a chiedersi: in cosa sarà stata coinvolta Manuela Arcuri tanto da essere raggiunta fino a Ibiza dove si trova in vacanza con la famiglia? Per scoprire se Manuela Arcuri ha subito un agguato da Le Iene purtroppo non ci resta che aspettare la messa in onda del programma dal prossimo settembre. Lo scatto che ritrae l'attrice con Pio e Amedeo però non crea molti sospetti, dato che i tre sono in costume in un recidente... Che sia stato creato un allarmismo inutile?
