L’Isola dei Famosi: Brando Giorgi, Vera Gemma e Drusilla Gucci sono i primi protagonisti

Parte l’11 marzo la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi e iniziano le prime indiscrezioni sui concorrenti che parteciperanno al reality di Canale 5.

Prime indiscrezioni sull’Isola dei Famosi

Dopo diversi slittamenti, la chiusura del Grande Fratello Vip è stata fissata al primo marzo e dopo soli 10 giorni prende il via l’altro grande reality dei canali Mediaset: l’Isola dei Famosi. Al timone della trasmissione anche quest’anno ci sarà Ilary Blasy, mentre l’inviato in Honduras sarà l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino.

La grande attesa è però riservata ai grandi protagonisti, cioè i naufraghi che dovranno cimentarsi in una lunga convivenza in situazioni estreme e precarie.

I primi nomi ufficiali dei concorrenti dell’Isola dei Famosi

I concorrenti dell’Isola dei Famosi saranno 16, i primi nomi ufficiali sono quelli di Vera Gemma, figlia del grande Giuliano Gemma e anche lei attrice. Un altro attore che sarà sicuramente presente è Brando Giorgi che ha partecipato a molte fiction italiane e l’ultima fatica è stata una parte nella fiction in onda sulla Rai “L’Allieva”. Il terzo nome importante è quello di Drusilla Gucci, una modella di cui in realtà non si conosce molto della vita privata, ma sicuramente il suo nome è noto a tutti e non si tratta di un caso. Drusilla Gucci infatti è la figlia di Stefania e Uberto Gucci e pronipote di Guccio Gucci fondatore della storica maison dell’alta moda.

L’ultimo nome certo tra i concorrenti del reality è quello di Awed, comico napoletano di 25 anni il cui vero nome è Simone Paciello. Il comico è conosciuto soprattutto dagli spettatori di dei canali Youtube.

Indiscrezioni sui nomi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi

Naturalmente sale l’attesa per gli altri nomi dei protagonisti e per ora circolano solo indiscrezioni, tra i nomi papabili c’è quello di Elisa Isoardi, ex conduttrice de “La Prova del Cuoco”, ex compagna di Matteo Salvini e protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Si parla anche di una possibile partecipazione del comico Roberto Ciufoli che per molto tempo è stato parte del gruppo comico la Premiata Ditta. Si vocifera anche della presenza di Francesca Lodo, ex letterina.

Chi saranno gli opinionisti?

Indiscrezioni circolano anche per quanto riguarda gli opinionisti presenti in studio, tra i nomi che circolano più insistentemente vi sono quelli di Tommaso Zorzi che è stato protagonista del Grande Fratello Vip, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.