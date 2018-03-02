Caricamento...

Niente baci in bocca ai bambini, alto rischio infezioni

02/03/2018

Polemiche a non finire sulle esternazioni del dott. Richard Marques che consiglia di evitare i baci ai bambini mediante contatto bocca a bocca specie prima che siano spuntati i denti da latte perché c’è alto rischio di trasmissione batteri nocivi e quindi gravi infezioni dentali e non.

Infezioni orali dopo contatto bocca a bocca genitori-figli

I baci in bocca tra bambini e genitori hanno un nemico che si chiama Richard Marquez, dottore presso la Wimpole Street Dental di Londra. In realtà, sono tanti gli odontoiatri e i pediatri che sconsigliano il contatto bocca a bocca tra adulti e bambini, e non per un fatto di pudore bensì per le norme igienico-sanitarie. Infatti, pare che i bambini a cui non siano spuntati ancora i dentini da latte siano ad alto rischio di infezioni di batteri molto nocivi, abitanti nella bocca del genitore.

Addio baci sulla bocca ai bambini, ecco perché

La dentatura da latte è particolarmente sensibile nei confronti delle infezioni dentarie, in quanto non ha la forza di resistere all’effetto dannoso dei batteri essendo denti provvisori. Inoltre, secondo l’esperto, mamma e papà hanno l’obbligo di cautela verso i loro figli ed evitare accuratamente anche il trasferimento di saliva , la quale può essere veicolo di agenti patogeni. Insomma, i genitori per tutelare la salute orale dei loro figli dovrebbero rinunciare a questo gesto di affetto Il fatto è che i denti dei più piccoli non sono ancora sufficientemente pronti a contrastare i virus e i batteri della bocca degli adulti a causa dello smalto e del tipo di dentina diverso rispetto agli adulti, più sottile e meno resistente agli agenti esterni e quindi più vulnerabile.

Salute orale bimbi piccoli, le regole

Il dentista londinese ha scatenato un vespaio di polemiche e l’opinione pubblica si è spaccata tra chi pensa che il bacio in bocca tra genitori e figli sia un gesto di amore puro, chi invece lo condanna per ragioni morali. L’esperto, però, ha dichiarato che la questione è solo igienica e di tutela della salute dei più piccoli, visto che oltre la classica carie, spiega il Dott. Marques, i problemi derivanti da microrganismi patogeni diffusi con contatto bocca a bocca possono essere raffreddore, herpes labiale e influenza. Oltre a questo, mamma e papà dovrebbero prestare più attenzione e applicare semplici regole di igiene orale, come non condividere le posate con i loro figli, soffiare sul loro cibo e, ovviamente, baciarli sulla bocca.
