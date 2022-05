Nike e Jacquemus collaborazione quando esce la nuova collezione

Una bella notizia per tutti gli amanti dello streetwear e dell’abbigliamento sportivo. Nike e Jacquemus hanno annunciato una nuova collaborazione che potrà essere ben visibile a partire dalle prossime collezioni di entrambi i marchi, in cui l’impronta della collaborazione sarà ben visibile dal punto di vista estetico e non solo. I nuovi prodotti sono già pronti, come spiegato da Simon Porte, fondatore di Jacquemus, e rispecchieranno a pieno l’unione tra le due anime contrastanti di abbigliamento: da un lato quella sportiva e dall’altro quella streetwear. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della collaborazione tra Nike e Jacquemus e a proposito di quando esce la nuova collezione.

Le parole di Simon Porte, fondatore di Jacquemus, sulla collaborazione con Nike

La collaborazione tra Nike e Jacquemus entusiasma sicuramente molti fan che, nel corso degli anni, hanno autonomamente ibridato stili di abbigliamento che solo apparentemente sono lontani tra di loro. Simon Porte, il fondatore di Jacquemus, ha spiegato di essere stato ispirato dallo stile di abbigliamento che ha riguardato la Nike negli anni ’90 e, per questo motivo, non ci si può non aspettare un risultato importante dalla collaborazione tra Nike e Jacquemus.

Queste le parole di Simon Porte a tal proposito: “Per questa collaborazione con Nike, ho voluto creare una collezione che reinterpreti l’abbigliamento sportivo da donna atletico in modo minimale. Sono sempre stato ispirato dai pezzi vintage di ACG e dalle campagne Nike degli anni ’90. Avendo in mente queste immagini, abbiamo progettato abbigliamento sportivo da donna con dettagli sensuali e colori neutri, insieme alla mia interpretazione della Humara, la mia scarpa Nike preferita”.

Collaborazione Nike e Jacquemus: quando esce la nuova collezione?

Per osservare il frutto della collaborazione tra Nike e Jacquemus bisognerà attendere il lancio della nuova collezione di Jacquemus. In particolar modo, la nuova collezione esce il 28 giugno, direttamente sul sito ufficiale di Jacquemus, per poi essere diffusa in tutto il mondo nei negozi Nike.

I fan dovranno attendere ancora un po’ ma saranno assolutamente ricompensati nelle loro aspettative: la collezione prevede 15 nuovi pezzi, che sono reinventati nello stile e nei dettagli estetici attraverso le caratterizzazioni tipiche di Simon Porte.