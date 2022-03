Nokia: il rilancio del marchio parte da smartphone economici

Dopo essere diventato un cult della telefonia mobile nei primi anni del suo sviluppo, Nokia ha intrapreso scelte decisamente discutibili, che hanno allontanato il brand dal pubblico di massa nel periodo di massima innovazione nel mondo degli smartphone. Dopo due edizioni che hanno lasciato gli utenti a desiderare, Nokia si è ripresentata al mondo in una nuova veste, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona. Il rilancio di Nokia partirà da smartphone economici, in grado di promettere pochi compromessi tra prezzo e qualità. Scopriamo i dettagli di seguito.

I nuovi smartphone economici Nokia nel dettaglio

L’M.W.C. si svolgerà fino al 3 marzo 2022. Si tratta di una delle principali fiere tecnologiche al mondo che, nella sua versione europea, vede diversi produttori impegnati nella promozione dei propri nuovi prodotti, nonostante siano già stati presentati durante conferenze stampa ufficiali. Tra le principali novità presentate durante quest’edizione c’è il ritorno di HMD Global sul mercato (casa produttrice dei dispositivi a marchio Nokia). Nel corso dell’ultimo anno, l’azienda ha riscontrato profittabilità operativa per la prima volta in un anno completo, sia dal punto di visto hardware che dei servizi.

Questo, ha permesso alla compagnia di investire nello sviluppo di nuovi device, smartphone di fascia bassa chiamati C21, C21 Plus e C2 2nd Edition, prezzati a partire da 109 euro. I dispositivi rappresentano la diretta evoluzione della famiglia di smartphone che ha già risollevato le sorti dell’azienda tra il 2020 e il 2021, aumentandone il fatturato del 41%. L’attenzione del pubblico è già maggiormente rivolta sullo C21 Plus, device con batteria a 4000 o 5050 mAh, proposto in due diverse versioni, con display HD+ da 6,5″ e doppia fotocamera da 13MP con opzioni panorama e ritratto. Il dispositivo viene messo sul mercato con due anni di aggiornamenti di sicurezza Android.

Ulteriori specifiche della nuova gamma Nokia

Nokia C21 offrirà ai propri utenti una fotocamera migliorata da 8MP, sarà dotato di sensore d’impronte digitali e riconoscimento facciale. C2 presenta, invece, un display da 5.7″ e una scocca resistente agli urti. Gli smartphone economici non sono le uniche novità proposte da Nokia che ha presentato al pubblico due nuovi modelli di cuffie, cablate e wireless, oltre ai Go Earbuds 2+. Per quanto riguarda i prezzi dei nuovi device, C21 Plus sarà messo sul mercato in colore Dark Cyan a partire da 149 euro, con 32 GB di memoria, mentre C21 partirà da 129 euro, disponibile in Dark Blue e Warm Grey e, infine, C2 2nd Edition partirà da 109 euro, nelle medesime colorazioni.